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Síntoma de las demenciales cifras que maneja la economía de la IA
Nvidia y la irracionalidad del mercado financiero
Miles de millones de dólares que parecieran depender de un posteo en X.
Jensen Huang, de Nvidia, protagonista por estos días del mercado financiero global.
PATRICK T. FALLON. AFP
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