El último partido de Messi se verá en pantalla gigante con actividades gratuitas

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Deportes. La despedida de Lionel Messi se celebrará a metros del barrio natal del ídolo
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El gobierno de la provincia proyecta una masiva despedida en el Parque de Ayacucho al 4800, donde estará abierto el Museo del Deporte.
04 de octubre de 2026 - 17:49
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Messi en el Museo del Deporte
Gobierno de la provincia de Santa Fe
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