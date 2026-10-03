“Nos empujan a un nuevo default”

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El Foro Economìa y Trabajo publicó un estudio en el que advierte sobre una inminente crisis de la deuda y propone cómo evitarla
Fachada del edificio del Fondo Monetario Internacional en Washington
EFE -. EFE
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