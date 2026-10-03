La despedida de Nairo, uno de los más grandes “escarabajos colombianos”

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Es uno de los deportistas más grandes de la historia de Colombia. Sólo le faltó ganar el Tour de Francia, donde dos veces fue segundo y una vez tercero.
03 de octubre de 2026 - 20:32
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Nairo Quintana, un histórico del ciclismo colombiano.
Dario Belingheri. Getty Images
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