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La despedida de Nairo, uno de los más grandes “escarabajos colombianos”

Es uno de los deportistas más grandes de la historia de Colombia. Sólo le faltó ganar el Tour de Francia, donde dos veces fue segundo y una vez tercero.

Nairo Quintana, un histórico del ciclismo colombiano. Dario Belingheri. Getty Images

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