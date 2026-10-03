El FMI, el establishment y los aliados sugieren presionan a Milei para que se ocupe del daño social
Retiro espiritual de lujo para que no muera el modelo
Milei llevó a París empresarios y gobernadores que no escatimaron en gastos mientras le advertían al Presidente que la crisis de la mayoría de la gente se puede llevar puesto el plan. En IDEA, Bullrich vendió que la calle “está delicada” y jaquea a LLA desde adentro. El mercado habla de “recesión” y lo culpa a Milei, mientras la industria local ya es la cuarta peor del mundo, sólo superada por países en guerra.