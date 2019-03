El ex ministro de Economía Roberto Lavagna dejó en claro su intención de ser candidato a presidente por Alternativa Federal para enfrentar en las elecciones tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner, con quien no mostró intenciones de hacer una alianza. Pero para candidatearse puso como condición no que no haya primarias en su fuerza, por lo que Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto deberían resignar sus aspiraciones, algo de lo que hasta ahora no mostraron intenciones.

“Si la demanda está, y yo he comprobado que está”, respondió Lavagna cuando le preguntaron si será candidato a presidente en la entrevista que concedió a Perfil, la primera desde que se empezó a hablar de su postulación. “El tema es que seamos capaces de construir una oferta que sirva para cerrar la brecha. No tiene sentido que nos tironeen de un lado y del otro”, agregó.

Como argumento contra la competencia en primarias, dijo que iría en contra de un acuerdo político amplio con otros sectores, entre los que incluye al radicalismo, al socialismo y a la sociedad civil. “Lo contradictorio sería ir a internas. Imagínese que yo estoy dentro de la frontera de Alternativa Federal. Entonces, Alternativa Federal, o el Frente Renovador que es un componente importante, hace una elección, designa a un candidato y les dice a todos los demás: ‘acá está mi candidato, vengan a concertar’”, dijo.

Respecto a Sergio Massa, dijo que era un dirigente que se debía rescatar aunque dio a entender que en este caso debería dar un paso al costado. “Sergio es una persona muy joven y el sabrá lo que tiene que hacer”, agregó. también descartó que cualquiera de los tres actuales precandidatos vaya como su compañero de fórmula. “Sería un poco raro que el vicepresidente fuera del mismo partido”, advirtió, y agregó que imaginaba un acompañante “del radicalismo, del socialismo, de la sociedad civil”.

Fue crítico tanto de Macri como de Cristina Kirchner. “Ambos tienen vocación por el todo, creen que son los que han sido llamados a gobernar y, en consecuencia, pueden ignorar al resto, aún siendo minoritarios”, los definió.