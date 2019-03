El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avanza en la investigación sobre las relaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio. Y todo hace pensar que analiza los vínculos, entre otros, con el Ministerio de Seguridad en general y la ministra Patricia Bullrich en particular. Aunque no se sabe bien con qué elementos cuenta, parece evidente que cada día aparecen nuevas evidencias. Por ejemplo, audios en los que D’Alessio le informa a uno de sus presuntos jefes sobre la existencia de datos relacionados con la llamada banda de las Harley Davidson, una organización que según afirma contrabandeó más de mil motos. En el centro de la pesquisa está la fotografía publicada por PáginaI12 este domingo.

Hasta el momento, están probadas las relaciones del falso abogado con el fiscal Carlos Stornelli, con periodistas, con las diputadas de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Elisa Carrió, aunque esta admite sólo un contacto muy efímero. La ministra Bullrich reconoce un único diálogo respecto del cual, curiosamente, sacó la conclusión que le parecía que “tenía un problema”, o sea también lo consideró un enfermo psiquiátrico, lo mismo que dijo Stornelli.

Sin embargo, en principio aparecen dos imágenes que el magistrado seguramente tiene bajo estudio. Un video, no del todo claro, en el que aparecen D’Alessio y Bullrich, presuntamente en relación con la entrega del narco arrepentido Ibar Pérez Corradi. En el Ministerio de Seguridad dicen que la imagen es a la salida de un programa de televisión y que D’Alessio no tuvo intervención alguna en la fracasada operación Pérez Corradi: como se sabe, el individuo –traído a la Argentina desde Paraguay como un super–arrepentido– no aportó nada al expediente, cuando la propia Bullrich había alardeado “si yo fuera Aníbal Fernández me buscaría abogado”. El abogado de Pérez Corradi, Carlos Broitman, nunca vio a D’Alessio pero dice que, aparentemente, fue parte de una jugarreta de los servicios de inteligencia para frustrar la entrega que ya estaba pactada.

El domingo este diario publicó una foto en la que también aparece D’Alessio, supuestamente en una reunión con mandos de la Gendarmería. Como señaló este diario, el Ministerio de Seguridad debería informar si la foto es auténtica o trucada –hay que tener cuidado con todo lo que proviene de D’Alessio– y en caso de ser auténtica cuál es la razón de la presencia del hombre sospechado como extorsionador en ese lugar.

El juez estaría tras los pasos de las relaciones del falso abogado y a quién reportaba, entre ellos su vínculo con Bullrich. En un audio conocido ayer, D’Alessio le dijo a un jefe que no se identifica: “Mirá la casa de Sergio Condesse. Tres millones de dólares. Es la banda de las Harley Davidson. Mil cien Harley Davidson trajeron y en la causa figuran 26”. Hay otro audio en el que D’Alessio cuenta que está investigando a una especie de stripper que comete robos de importancia.

De acuerdo al escrito presentado el viernes ante la Comisión de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, D’Alessio tendría vínculos con algún servicio de inteligencia extranjero, más precisamente norteamericano. Sucede que en los allanamientos el magistrado encontró carpetas con informes en inglés y algunos materiales que podrían indicar ese vínculo. Sin embargo, es una investigación que recién está en sus inicios. Ramos Padilla entregó una caja con abundante documentación a la Comisión Bicameral pero el material no fue recibido el viernes porque el personal del Congreso estaba de asueto por la inauguración de las sesiones ordinarias. Todo se mandará otra vez este miércoles al Congreso. La Comisión va a recibir la caja enviada por el juez y se lacrará todo el material.

Este miércoles habrá más novedades:

El juez resolverá el pedido de inhibitoria, es decir el reclamo de Stornelli, el propio D’Alessio y el fiscal Juan Pablo Curi de que la causa se mande a Comodoro Py. La lógica es que rechace ese pedido.

También va a declarar el abogado José Manuel Ubeira sobre quién querían hacer una cámara oculta. Hay un mensaje de Stornelli donde le pidió a D’Alessio que avance con esa maniobra contra el abogado que defiende a Oscar Thomas en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Se están investigando maniobras contra Roberto Porcaro, quien fuera funcionario del gobierno anterior en la zona de Necochea y Quequén. Se encontraron evidencias en los allanamientos a la vivienda de D’Alessio.

Va a declarar Pablo Barreiro, otra de las personas a las que se pretendió extorsionar en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Amenazaron con detenerlo y le pidieron una fortuna. Según parece se pagaron 40.000 dólares.

Hay fuertes rumores de que están por aparecer otros casos de extorsiones con los mismos protagonistas.

Todo esto es lo que explica la desesperación por llevarse la causa a Comodoro Py. Como es evidente, en el edificio de Retiro intentarán amortiguar la investigación que en Dolores viene avanzando raudamente.