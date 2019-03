8M DISIDENTE

Megafestival para festejar unidas y amalgamadas al grito de libertad, lucha, transformación y goce junto a la música en vivo de Kumbia Queers, tropipunk para bailar arriba y abajo del escenario y Kümelen Berti/PAZ, raperx, DJ y activista trans-no binarie de origen patagónicx mapuche. Además, Dakalachina, Ágatha y Gala, Cármen Sánchez Viamonte y musicalización toda la noche por DJ Camil Lee junto a Dj Mutante.

Viernes 8 de marzo desde las 21 en Guajira, calle 49 entre 4 y 5, La Plata.

#8M MARCHAMOS

¡VAMOS LAS PIBAS!

En el marco del 7M y 8M arranca la cuarta edición del festival de autoras de historieta con feria de publicaciones, muestras, presentaciones y charlas. Cronograma: sábado a las 18:30: “La historieta desde el ano”, con Grupo Rorschach de lectura y estudio de historietas. A las 19:30: “Rompiendo fronteras: Influencias del manga en autoras locales”, con María Florencia Lista, Blinka, Maelitha, Teora Bravo y Paula Andrade. A las 20:30: presentación de la antología Pibas, por Dani Arias Val Reynoso y Romina Fretes In bocca al lupo. A las 21: charla con Tetastristes Cómics, recién llegadas de Chile. Domingo a las 18:30: diálogo con Periférica: Narrativa al Margen, Lucía Ruiz, Irina Katz, Sine, Marina Martínez y Paula Viñas. A las 20:30: Barro Editora y Valeria Reynoso, Maelithaa y Agos Fanucchi. A las 20:45: Autorxs diverses, conversatorio con Femimutancia, Sukermercado, Maka and Beyond, Tallarines con Tuco y Melina Feld. Cierre musical a cargo de Mirti y Cáliz Marea.

Sábado 9 y domingo 10 de marzo a las 18 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FIESTAS

Tropi Kinky. Nube Nube presenta su EP en vivo. Hostean Joinner Hoyos y Dixit Lepetit. Invitades: Macarena Belén Araya Grint como Drag King y Sónica Satana como anfitriona del Ballroom. Viernes 8 de marzo a las 23:55 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

CINE

Bixa Travesty. Se proyecta el ensayo- documental sobre la cantante y performer trans brasilera Linn da Quebrada. Negra, favelada, atrevida y “terrorista del género”, como se autodefine. Domingo 10 de marzo a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

LIBRO

Poesía. Se publicó la antología de poesía trava/trans*/nobinarie con prólogo de Blas Radi, ilustrada por Ese Montenegro y editada por Puntos suspensivos. La presentación estará cargo de Blas Radi, Ese “Lx Negrx” y María Laura Alemán. Habrá lecturas y música en vivo a cargo de María Laura Alemán y Los traviesos. Sábado 9 de marzo a las 20 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.

RECITALES

Tejiendo. Luciana Jury y Susy Shock vuelven con su teje infinito compartiendo escenario con Carolina Peleritti, en formato trío. Sábado 9 de marzo a las 21 en Teatro Municipal Roma, Sarmiento 109, Avellaneda.

Pepi Dillon. Presenta en vivo Demasiado Corazón, su primer disco solista. La acompañan José Luis Piccinini en guitarra, Dieguez Guagnini en percusión y Germán Faviere en contrabajo. Sábado 9 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FESTIVALES

Dilda. Festival feminista con músicas y bandas de mujeres cis, lesbianas, travas y trans en el escenario. En esta 60º edición tocan Potra, Ignacia y Nicole Insogna. Musicaliza la noche DJ Lastbeats. Domingo 10 de marzo a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Para todes, tode. Comienza la muestra curada por Kekena Corvalán con más de 100 artistas y comunicadoras mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries para poner en común e interpelarse desde sus prácticas. Habrá recitales, performances, talleres, proyecciones, poesía y diferentes activaciones hasta el mes de mayo. Programación completa en bit.ly/2T9hw8x. Sábado 9 de marzo a las 19 en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Festi Pantera. Festival independiente con una grilla 100% feminista y disidente. Se presentan Miss Bolivia, Kumbia Queers, Chocolate Remix, Femigangsta, Susy Shock, Señorita Bimbo y DJ La Coneja China. Domingo 10 de marzo de 16 a 22 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.

Poderoses. Festival de poder y cultura feminista. Tocan Marina Fages, Paula Maffía, Cachitas Now! y Bife. Musicaliza DJ Morita Vargas. Ferias, danza, expos y mucho más. Sábado 9 de marzo desde las 19 en JJ Circuito Cultural, Jean Jaures 347.

Danza Afuera. Sexta edición del Festival Internacional de Danza, Performance e Intervenciones urbanas para ocupar nuevos espacios de visibilidad, proponiendo la calle como escenario. Habrá espectáculos, charlas, talleres y mucho más. Programación completa en danzafuera.wixsite.com/festival

JORNADA

Masculinidades. Charla/taller con entrada libre. ¿Qué son las masculinidades? ¿Cómo pensar otras masculinidades? ¿Qué herramientas construir para ampliar su horizonte? ¿Cómo poner en práctica esas herramientas? A través de dinámicas grupales, el taller promueve la participación de todes sus asistentes para pensarse dentro de los espacios públicos y privados, personales y colectivos. Miércoles 13 de marzo desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

#8M

Feria autogestiva e independiente 8M. Encuentro en las calles con productos autogestivos, artesanales y feministas para ocupar el espacio público con expresiones artísticas diversas, fanzines, libros, americanas, plantas, tarot, cosmética y mucho más. Convocatoria abierta a mujeres, disidencias, trans, travestis, no binaries, agénerxs y mostres. Viernes 8 de marzo de 11 a 18 en Plaza Congreso, Av. Rivadavia 1700.

Encuentro de mujeres gestoras del medio lírico. Convocatoria a todas las mujeres gestoras de ópera, recitales y actividades del medio lirico de todo el país a enviar sus proyectos para ser presentados en el I Encuentro Nacional de Mujeres Gestoras, a realizarse el domingo 10 de marzo a las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271, en el Marco del Día Internacional de la Mujer. Consultas e inscripción a [email protected]

Topo da Pirâmide. Inauguración de la muestra fotográfica de la fotógrafa Malu Campello y la cantante Shirlene Oliveira, artistas afrobrasileñas residentes en Buenos Aires, con la contribución de Bruna Stamato, Cristiane Vieira y Jorgia Maria Machado. La expo reúne registros de mujeres afrodescendientes y africanas que viven en el país, con el objetivo de cuestionar el lugar que ocupan las mujeres negras en la producción artística, y contribuir a su visibilización. Sábado 9 de marzo a las 19 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

8M Tejiendo Feminismos. Marcha convocada por Tejiendo Feminismos en el marco del Paro Internacional de Mujeres, con las agujas afiladas para seguir tejiendo cuadrados femininjas y redes colectivas. Viernes 8 de marzo de 14 a 17 en Plaza Primero de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen 2200.

8M: El futuro es transfeminista. Después de la marcha arranca una muestra de perfos, DJs, teatro, arte y más. A las 22: Muestra de Effy Beth. Inauguración de la exposición de fotos protagonizadas por Effy Beth. Conversatorio de 22 a 23 junto a lxs fotógrafxs que la retrataron, acompañadxs con la música en vivo de Camila López, Tuti Deías Spreng y Valentín Piñeyro. Cinemacake: el ciclo de cine queer proyecta a las 22 el cortometraje Santas Maricas, Tortas y Travas, con un debate abierto junto a la realizadora Lucy Bruniard, y a las 22.30 Carol, la película de Todd Haynes con Cate Blanchett y Rooney Mara basada en la novela de Patricia Highsmith. A las 23: Chica Queen Kong, perfo teatral feminista, luego perfo danza, Karen Pastrana & Superpoderosas Crew y musicalización de DJ Chocolate Remix y DJ Towa. Viernes 8 de marzo desde las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

¿El feminismo es para todo el mundo? Reflexiones sobre feminismos negros en Buenos Aires, organizado por La Libre y Tertulia de Mujeres Afrolatinoamericanas. De la necesidad de ampliar los debates y las luchas del movimiento feminista argentino nace esta invitación a la reflexión: ¿Hay espacio para un feminismo negro, antirracista y latinoamericano en el país? Coordinan Bruna Stamato, Lisset González Batista y Gladys Flores. Sábado 9 de marzo de 16 a 19 en La Libre, Bolívar 438.

8M en Dramaturgias posibles. Encuentro y charla: “El eterno femenino. Versiones y subversiones en la escena actual”. Disertan Susana Torres Molina, Gabriela Aurora Fernández y Giuliana Kiersz. Coordina: Nara Mansur Cao. Jueves 14 de marzo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.

8M Tango. Lulú y Eliana Sosa unen sus voces nuevamente para realizar su tercer espectáculo por el Día Internacional de la Mujer. Invitada: Moisés Real. Viernes 8 de marzo a las 21 en Sirhan, Gorriti 5568.

Intervención Urbana Colectiva #8M. Asolar, Feminoise, Articiclo y Vivas convocan a intervenir el espacio público con motivo del paro Internacional de Mujeres, Trans y no Binaries. Punto de encuentro: a las 16 en Espacio Cultural Mi Casa, Agüero 787.

8M en La Paz Arriba. Balances y des-balances para encarar lo que se viene: Bunker Sororo con Radio Abierta, DJs, feria y fiesta. Participan Ese Montenegro, Florencia Guimaraes García, Gala Abramovich, Denise Brazão y el equipo de mujeres de La Colectiva Radio. Musicaliza DJ Milu Virtual. Viernes 8 de marzo desde las 17 en La Paz Arriba, Montevideo 421.

8M en el Pez. Después de la marcha se presentan en vivo desde las 21 Sol Bassa, Valeria Cini y Amalia Canta. A las 0:30: Las Moles, cumbia feminista. Body art y performance por Salamandra Lunar y artistxs invitadxs. Fotografías del Taller de Fotografía 86. Viernes 8 de marzo a las 21 en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379.

Homeomorfas. Función única por el 8M de la obra corta de danza experimental que investiga la visualidad, temporalidad y espacialidad de dos cuerpos, en donde dos espacios presentan las mismas cualidades: son lo mismo visto de otra forma. Viernes 8 de marzo a las 23:59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Tango hembra. Primer Festival Internacional Feminista de Tango, organizado por músicas, cantantes, comunicadoras, bailarinas, investigadoras y gestoras de la escena cultural tanguera. Sábado 9 de marzo a las 17 en el Centro Cultural Oliverio Girondo, Vera 574, y domingo 10 de marzo a las 17 en Galpón B, Cochabamba 2536.

Voces de Mujeres sobre los DD.HH. Mesa-debate en el marco del 8M. Exponen: Dora Barrancos, Paula Arraigada, Carla Fodor y Maby Sosa, con la participación artística de Paula Ferré. Lunes 11 de marzo a las 19 en Espacio IFT, Boulogne Sur Mer 549.

Ranchada 8M. Un lugar de encuentro dentro del Paro Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales cis y trans, Travestis y No Binaries para quienes desean, por la razón que sea, luchar sin desplazarse ni marchar. Viernes 8 de marzo a las 14 en Plaza Roberto Arlt, Av. Rivadavia 801-899.

Editatón Arte y Feminismo. Encuentro colectivo para crear y editar biografías de artistas argentinas en Wikipedia. Sábado 9 de marzo de 10 a 16 en Cceba, Paraná 1159.