Recorriendo el Instagram de este dúo electropop chica-chica, no dejamos de verlas haciendo lo que más les gusta alrededor del país y del mundo. Sonrientes y desafiantes hacen bailar y cantar a toda la audiencia de turno. Encienden la fiesta a dónde vayan.

Hace unos pocos días editaron a través del sello Geiser su primer disco con remixes de productores amigos, son de la partida: Tom Tom Clubber con su “Spa mix” en clave chillout de la canción “Somos agua”, la productora Joyaz con su “Contra la pared mix”, con un estilo que recuerda por momentos a la salsa electrónica de la Miami Sound Machine, del tema “Tuya”. También aportan sus remixes: Carisma, Ana Helder y lxs chilenxs Diegors y Coneji. “La idea de un disco de remixes siempre estuvo, luego de sacar el primer disco teníamos ganas pero fue algo que veníamos postergando, siempre tuvimos la intención de hacerlo.”, dice Marina La Grasta, mitad, teclado, guitarra y voz líder del dúo. Y sigue: “Ani es DJ (Castoldi, la otra mitad del dúo también conocida como Rumanians) entonces a ella le encantaba la idea. Creo que remixar una canción es transformarla en una nueva canción que incluya a una anterior y eso me parece una búsqueda y un juego musical muy interesante.”

Entre otras cosas, en la versión original de la canción “Vos y yo”, La Grasta canta: “Mirarte y saber que tal vez no exista nada más que hoy. Sentir la libertad en todo mi cuerpo.”

Sin embargo los DJs Pareja cuando la remixan en la que quizás sea la gema del disco, deciden resumir la letra en: “Vos y yo tenemos algo especial, por siempre.”, jugando con la hermosa modulación de Marina sobre el imperecedero drum break “Woo! Yeah!” que incluye el “Woo!” de James Brown y el “Yeah!” de Bobby Byrd. “La melodía del bajo de la canción nos parece alucinante, así que usamos más que nada eso para armar nuestra versión”, nos dice Mariano Caloso, mitad de los Pareja y suma: “Utilizamos un poquito de las voces pero no tanto, para que sea más pistero y no quede tan pop y desde el comienzo teníamos la idea de hacer el remix con una base hip house, medio breakbeat.” Respecto al mismo track, Diego Irasusta, también de DJs Pareja, dice: “Lo pensamos como una versión que pudiera sonar no sólo en la discoteca, nos gusta la idea de que la gente lo escuche en su casa, caminando o haciendo lo que sea.”

Otro dúo que decide tomar tijeras en el asunto es Carisma que arranca su “Wet mix” de la canción “San Antonio”, a 50 bpm, con un oxímoron conformado de dos fragmentos distantes en la letra original de la canción: “Todo se humedece / con el calor del verano / todo se dilata”, conformando una especie de haiku al que no le falta su melodía pseudo-japonesa.

Sólo queda dar play y ponerse a bailar en casa.