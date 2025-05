El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, cuestionó por la 750 el decreto publicado por el Gobierno de Javier Milei que restringe el derecho a huelga en el país y aseguró que “quieren romper el pacto social a las patadas”.



“¿Me están jodiendo? ¿Qué parte no se entiende? El gobierno de Milei tiene que cumplir con el mandato del FMI, que es avanzar con las reformas estructurales”, dijo indignado el sindicalista, abiertamente enfrentado con la Casa Rosada.

Para Biró, detrás del “eufemismo de reforma laboral” se esconde un interés clave que persigue el Gobierno: “No significa otra cosa que sacarle derechos a los laburantes”. “Siempre nos venden lo mismo, siempre bajo el diseño de la misma matriz neoliberal”, afirmó.

El DNU 340/25, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, desató fuertes críticas del sindicalismo. Allí, el Poder Ejecutivo avanza sobre el derecho de huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizó Milei en el DNU 70/23, dictado a pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional.

El objetivo es redefinir el alcance de los "servicios esenciales", limitando en función de ello el paro en tales actividades. Esta vez, además, extiende las restricciones a las huelgas incorporando una segunda categoría de actividades o sectores, calificados como "de importancia trascendental", los cuales deberán garantizar las prestaciones en un mínimo del 50 por ciento en días de paro, y en algunos rubros de hasta el 75 por ciento, dependiendo de si son considerales "esenciales" (75 %) o "trascendentales" (50 %).

Y añadió: “Siempre tuvieron los mismos objetivos y el mismo diseño: una mano de obra dócil, barata, con un sindicalismo débil, para que las patronales tengan más poder y la plutocracia recupere eso que consideran que perdieron después de las luchas obreras”.

“No hay mucho más. El derecho a huelga y los sindicatos son las herramientas de la clase trabajadora. De todos los que vivimos de un salario. Porque hay mucho desclasado que dice: yo soy otra cosa. No. Si necesitás un salario para vivir, sos un laburante”, dijo.

En este sentido, sostuvo, lo que está en juego es el pacto social: “Los derechos no es que se los afanamos a alguien. Son productos de negociaciones colectivas. Y el derecho a huelga es parte de un pacto social que viene desde mediados de los años 70”.

“Pacto social que ahora quieren romper. Esta avanzada no busca una negociación, busca restringir derechos. No hay absolutamente nada que negociar. Seguro alguien se va a sentar a negociar, pero no en nombre nuestro. No hay nada que negociar”, concluyó.

Por eso, sostuvo, la respuesta debe darse de manera contundente: “Todos nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Nuestra participación en política tiene que ser más abierta”.

“Dentro del movimiento obrero tenemos una responsabilidad directa frente a esto. Estamos en contacto para unificar acciones colectivas en todo sentido. Estamos movilizados, pensando la respuesta”, finalizó.

Seguí leyendo