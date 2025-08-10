Central no pudo jugar anoche el partido que se propuso, se vio dominado por Atlético Tucumán pero no perdió. El empate tuvo sus razones en las atajadas de Broun y los fallos del local en la definición. Es que el equipo de Ariel Holan tuvo otra actuación que no lo conformó y lo mantuvo lejos del nivel que se espera por sus individualidades.

Sin la pelota y replegado en su campo, Central sufrió gran parte del primer tiempo el dominio de Atlético Tucumán. El canaya encontró respiro solo en las intervenciones de Di María. Porque el ídolo le quitó ritmo al local y generó preocupación a una defensa que no fue exigida, más allá de algunos centros.

Atlético Tucumán fue dominador y agresivo en su juego. Se impuso en el mediocampo y Díaz asumió mucho protagonismo en el juego. El delantero lo tuvo en dos ocaciones. En la primera acción le cobraron infracción al disputar la pelota con Mallo y en la segunda ocasión se frustró con la atajada del uno canaya.

Holan probó anoche con la aparición de O’Connor en el mediocampo. Algo que había intentado ante Godoy Cruz, en la primera fecha. Y como en aquel partido de estreno, ayer el ingreso de O’Connor no aportó ninguna solución a los problemas ofensivos del equipo. Para el segundo tiempo lo pasó a Enzo Giménez al mediocampo, como probó en toda la semana, ingresó Coronel a la defensa y salió O’Connor. Y el parito se jugó más cerca del mediocampo que de Broun.

Pero Atlético no perdió su vértigo ofensivo y Central encontró oportunidades de contragolpe, en jugadas de pases verticales y difectos. Fue así como Veliz lo dejó solo a Campaz frente a Mansilla pero su zurdazo se fue apenas desviado. Fue la más clara y casi la única ocasión de gol. Porque el local no bajó nunca la intensidad de su juego y condenó al canaya a estar en actitud defensiva. Veliz volvió a tener un partido sin protagonismo y su aporte quedó reducido al despliegue y la disposición a pelear todas las pelotas.

Broun le tapó un remate sobre el área chica a Laméndola y en el final las variantes de Holan no lograron cambiarle el juego al equipo. Di María se cansó en el segundo tiempo y fue reemplazado. Central se volvió con un empate que lo mantiene invicto. Eso fue lo único para rescatar.

0 Atlético Tucumán: Mansilla; Villa, M. Ortiz, Ferreira, Brizuela; Galván, Godoy, K. Ortiz, Sánchez; Bajamich, Díaz. DT: Lucas Pusineri

0 Central: Broun; Enzo Giménez, Mallo, Quintana, Sández; O’Connor, Ibarra; Di María, Malcorra, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan

Cambios: ST: Desde el inicio Coronel por O’Connor (C), 23m Cabrera y Nicola por Galván y Díaz (AT), 29m Laméndola y Coronel por Godoy y Bajanich (AT), 33m Martínez por Villa (AT), 38m Duarte por Di María (C), 42m Cantizado u Copetti por Campaz y Veliz (C), 45m Komar por Mallo (C).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Atlético Tucumán



