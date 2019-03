(Desde Santa Fe)

Miguel Lifschitz expresó ayer su "voluntad política" de superar el conflicto docente, dijo que Amsafé y Sadop serán convocados a la mesa paritaria a partir del lunes y expresó su confianza de que el resultado de las negociaciones evitará que el plan de lucha de ambos gremios se extienda a la segunda semana de marzo. "Estamos confiados que una vez que se reinicie el diálogo, la semana próxima, vamos a llegar a un acuerdo". El gobernador hizo el anuncio en el primer día del paro docente que tuvo un altísimo impacto en las escuelas públicas de toda la provincia (un "acatamiento de casi el 100 por ciento", lo estimó el secretario adjunto de Amsafe, José Testoni) y seguirá hoy y mañana, en adhesión al 8M. Un rato antes, la ministra de Educación, Claudia Balagué lamentó que el comienzo del ciclo lectivo pasó para el lunes próximo, mientras que su colega de Gobierno Pablo Farías planteó la "preocupación" oficial por el "uso desmedido de las medidas de fuerza".

Lifschitz dijo que la propuesta de su gobierno a los docentes es "más que buena, más que razonable", a pesar de que Amsafé y Sadop la rechazaron por no incluye un aumento en el arranque del año y la cláusula de actualización del salario que propuso el ministro de Economía Gonzalo Saglione está sujeta a la recaudación de la provincia. "El paro es prácticamente del 100 por ciento, para nosotros es una gran satisfacción y un mensaje al gobierno sobre la disconformidad de los maestros", agregó Testoni.

Según el gobernador, el paro docente está atravesado por el conflicto nacional. "Parece que no tiene mucho que ver con las negociaciones o con la oferta. Si empezamos temprano o más tarde. Si la oferta es mejor o si no es tan buena. Hay que empezar con un paro por el conflicto nacional que tiene al gremio docente en la calle desde hace varios años por la falta de una paritaria nacional, cosa que nosotros cuestionamos en su momento porque eso ayudaba a ordenar la situación en todo el país y unificaba el debate y la discusión en un solo ámbito", agregó Lifschiz. "Ante la falta de paritaria nacional es como que el conflicto se extiende a las provincias"

En ese punto, Testoni coincidió: "Esto tiene que ver con lo nacional, en eso podemos coincidir, la provincia también es víctima con los otras provincias, y dejaron de recibir la actualización del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador y otros que el gobierno de Mauricio Macri fue desgranando".

En esa línea, Lifschiz anunció que Amsafé y Sadop serán convocados a reanudar las negociaciones en la mesa paritaria. "Nosotros estamos confiados de que una vez que se reinicie el diálogo, la semana próxima vamos a poder llegar a un acuerdo".

"Lo digo con satisfacción. Los trabajadores públicos de Santa Fe, particularmente los docentes, tienen una situación particularmente beneficiosa en relación al resto de los docentes del país porque son los únicos cuyo sueldo se les actualizó de acuerdo a la inflación. Nosotros aplicamos mes a mes los índices de inflación de la provincia, con lo cual el salario se recompuso casi en un 50 por ciento, igual que la inflación. O sea, no hubo pérdida del valor del salario en el caso de los docentes santafesinos. Por lo cual la propuesta que hicimos de mantener el mismo criterio es más que buena, más que razonable.

--¿Hay posibilidades de mejorar la propuesta? -le preguntó una colega de Canal 13.

--Hay que sentarse a conversar. Las paritarias es un ámbito de negociación, no de conflicto. A veces se termina invirtiendo el sentido. La paritaria es una mesa de diálogo entre los trabajadores y el Estado para negociar y llegar a un acuerdo, evitando los conflictos. Esa es nuestra voluntad -contestó Lifschitz.

Testoni cuestionó la cláusula Saglione. "La cláusula que nos propusieron está sujeta a la recaudación tributaria, o sea que si la provincia recauda menos la cláusula podría no aplicarse. Nos parece injusto que nos hagan socios de las pérdidas cuando hay una caída de la recaudación y no cuando hay superávit".

"Al mecanismo no lo conocíamos. No estamos discutiendo aumentos, hablamos de no perder" capacidad adquisitiva de los salarios. "A eso no lo podemos firmar. Y si hablamos de desfinanciamiento, el gobierno tiene que salir a buscarlo porque sabemos que Santa Fe es una provincia rica", insistió el número dos de Amsafé.