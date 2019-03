El gobierno provincial lanzó ayer una serie de medidas, extendiendo los subsidios de la tarifa eléctrica para sectores productivos, comerciales y entidades deportivas afectados por la crisis económica. El beneficio, que también alcanza a la tarifa social y a las empresas y usuarios del norte santafesino que sufrieron las consecuencias de las inundaciones y no pagarán las facturas por seis meses, implica un desembolso del tesoro provincial de 1.622 millones de pesos. Además, la Provincia decidió sumar tres puntos al subsidio de la tasa fijada por el gobierno nacional con los bancos públicos, entre el 25 y 29 por ciento, con créditos que otorgarán los bancos de Santa Fe y Municipal con una tasa del 22 por ciento. La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, junto a su par de Trabajo, Julio Genesini, y la secretaria de Energía, Verónica Geese, fueron los encargados de anunciar los paquetes de ayuda. Ciciliani remarcó que el esfuerzo del gobierno provincial es "absolutamente necesario y adecuado para sostener la actividad económica".

Los subsidios a la tarifa de la EPE serán del 10% para comercios que estén al día con ingresos brutos, arroceros 18%, heladerías 35%, tamberos 37%, electro intensivos 20%, plásticos 20%, avícolas 5%, y para las panaderías que no tengan más de 15 empleados el descuento será del 40%. "No es que la EPE baja sus tarifas, si no que el gobierno provincial subsidia a estos sectores que ahora están mucho más complicados", aclaró Geese. La funcionaria dijo que realizarán un monitoreo durante el año para analizar si es posible sostener estas medidas.

Además, el gobierno provincial decidió que las empresas afectadas por las inundaciones no pagarán las facturas de luz por seis meses. Son 6.839 usuarios de los distritos de la llamada zona desastre por el Ministerio de Producción, comprendida por las localidades Cañada Ombu, Gregoria Pérez de Denis, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Intiyaco, Los Amores, Pozo Borrado, San Bernardo, Santa Margarita, Villa Minetti. "Es una medida muy esperada y para nosotros es la más importante, son 51 millones de pesos para que las empresas puedan recuperar su capital de trabajo", consideró Geese.

También habrá un descuento del 50 por ciento del básico para 1.800 entidades deportivas. Para los beneficiarios de tarifa social nacional (304 mil suministros) el gobierno provincial absorberá el 100% ciento de la quita de subsidios en el primer bimestre, donde tiene mayor impacto el consumo, mientras que la tarifa social provincial (138 mil suministros, entre jubilados y usuarios en condición de vulnerabilidad) tendrá una bonificación del 50% del básico durante todo el 2019.

El beneficio sectorial diferenciado implica un desembolso del tesoro provincial de 1.622 millones de pesos.

A partir del trabajo conjunto con la cartera laboral, la secretaria de Energía anunció un beneficio de la EPE para las empresas santafesinas que están bajo procedimientos preventivos de crisis. "Además de permitirles contratar potencia en forma más concurrente, se les aplicará una tasa del 12%, que sólo se aplica a las empresas en quiebra, para los convenios de pago por deudas", explicó Geese.

La secretaria de Energía denunció "operaciones que confunden a la gente" respecto a los aumentos que dispuso la EPE. "El energético es un tema complejo, pero la energía mayorista desde el 2016 hasta ahora aumentó un 6 mil por ciento, ése es el impacto real en la vida de la gente, de los sectores productivos, y de aquellos que están golpeados por la baja en el consumo", agregó.

Por su parte, el ministro Genesini señaló que las medidas anunciadas ayer responden a "una serie de reclamos y planteos que permanentemente estamos advirtiendo en las reuniones tripartitas realizadas junto a diferentes sectores empresarios y los sindicatos para ir morigerando los efectos negativos en materia de empleo, en un escenario que se va ir complicando".

El funcionario precisó que "a partir del último trimestre del año pasado hubo una caída de puestos de trabajo en términos absolutos, que se ha profundizado en estos meses. Esperemos que el gobierno nacional tome las medidas que debe tomar".