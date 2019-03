El título en tono catástrofe de la revista Forbes, “Argentina está a un paso del colapso económico (de nuevo)”, no se condice con el relato de Mauricio Macri sobre la imagen de su gobierno en el exterior. “Todos en el mundo nos felicitan por los cambios que hemos hecho”, repite el presidente de la Nación después de cada viaje o participación en eventos internacionales. Incluso suele traducir esas “felicitaciones” en perspectivas concretas de inversión extranjera. En cambio, la revista Forbes, muy prestigiosa en el mundo empresario, a partir de lo que califica como serias “vulnerabilidades”, describe un “panorama (que) no es alentador en 2019 a pesar del rescate financiero del año pasado por parte del FMI”.

Forbes señala que “un rescate financiero del FMI hizo que Argentina no tocara fondo, pero su situación se agrava debido a la fuga de capitales”, como presentación de un informe en el cual, en uno de sus subtítulos, apunta: “las empresas, principales víctimas”. La ilustración de Forbes está titulada “Radiografía de una economía que está cerca del colapso”. Y señala algunas de las condiciones que son consideradas debilidades o vulnerabilidades que colocan al país en zona de riesgo. Ellas son que:

“Cuenta con una deuda pública del 77,4 por ciento respecto del PBI”

“Se prevé una caída de 1,7 por ciento en la economía durante 2019”

“Entre 2015 y 2017 cerraron 3198 empresas”

“Coca Cola - Femsa, Avianca y Carrefour evalúan despidos”

“En junio de 2018, la nación sudamericana fue rescatada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un préstamo de 50.000 millones de dólares para frenar la caída del peso argentino, que reportó durante 2018 una depreciación del 50 por ciento frente al dólar”, precisa Forbes en su nota. “Sin embargo, a los tres meses se le entregaron 7000 millones más respecto al paquete original, con el objetivo de detener su alta inflación”, que pese a ello terminó el año por encima del 45 por ciento. Para luego señalar que, “a pesar de este rescate, (Argentina) es considerada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) una de las economías emergentes que seguirá con vulnerabilidades”.

La particularidad del informe de Forbes es que, al ser una publicación de referencia para empresas e inversores, su lapidaria evaluación deja poco margen para confiar en las expectativas ampliamente favorables que el presidente de la Nación dice recoger en sus contactos con hombres de negocio del exterior. Como un modo de reafirmar la posición desde la cual evalúa al país, la revista eligió como persona de consulta a Ricardo López Murphy para incluir su opinión en el informe. Del ex candidato presidencial y ex integrante del gabinete de Fernando de la Rúa, el informe recoge una reflexión acerca del cierre de empresas, que entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 habría sumado 2198 casos, según la misma nota. “Las empresas que toman la decisión de salir es porque creen que la carga tributaria que Argentina aplica es desmedida”, señaló López Murphy, que fiel a sus antecedentes, no consideró la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de la población como problema a destacar.