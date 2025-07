El aniversario 31 del atentado contra la AMIA tendrá su centro en los actos en los que se realizarán este viernes a la mañana, a las 9.30. El organizado por la AMIA y a DAIA, frente al predio donde se produjo el ataque, en Pasteur 633, contará con la presencia del presidente Javier Milei, aunque no hará uso de la palabra. A la misma hora, en Plaza Lavalle, se congregarán los familiares y amigos de las víctimas nucleados en Memoria Activa. Y, por la tarde, la cita será en la Asociación de Abogados, con la participación de los familiares de APEMIA, Memoria Activa y el Llamamiento Argentino-Judio. Como en casi todos los aniversarios, apareció el condimento de show: el fiscal Eduardo Taiano revivió la causa por la muerte de Alberto Nisman y convocará a declarar a 90 militares que revistaban en Inteligencia del Ejército y, supuestamente, a 200 civiles que también eran personal de Inteligencia del Ejército. Transcurridos 10 años y medio del suicidio de Nisman, la justicia no pudo encontrar ninguna prueba de que alguien haya entrado al edificio, al departamento y menos que menos al baño donde fue encontrado el fiscal, pero semejante convocatoria de casi 300 nuevos testigos, con el pedido adicional de fondos, garantiza que la investigación continuará al menos un año más. Y, por supuesto, tratando de mantener sospechas de que a Nisman lo mataron y que el gobierno de Cristina Kirchner pudo haber facilitado la inexistente operación venezolana-iraní con la que deliraron dirigentes de la oposición en ese momento.

Con el juicio en ausencia como eje

A las 9.30 sonará el shofar tanto en Pasteur 633 como en Plaza Lavalle y en ambos actos se leerán, como todos los años, los nombres de las 85 víctimas. Siempre por doloroso orden alfabético.

De allí en más, todo será diferente en los dos actos, sobre todo en cuanto al mensaje. En AMIA-DAIA habrá un fuerte respaldo al juicio en ausencia puesto en marcha por el juez Daniel Rafecas y en el que se apuntará a condenar a siete iraníes y tres libaneses, que según la investigación que hoy conduce el fiscal Sebastián Basso, tuvieron relación con el atentado. AMIA-DAIA respaldaron el proyecto de ley de juicio en ausencia, que se aprobó a principios de este año y que se pretende aplicar por primera vez en el país en la causa del atentado. Será uno de los ejes del acto. El otro, va a ser la condena del terrorismo, en especial la masacre en Israel del 7 de octubre de 2023 y de Irán como instigador.

Los oradores serán el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, elegido este año; un familiar de las víctimas y habrá una canción del cantante Tripa. La conducción estará a cargo de Mariana Fabbiani. El presidente Milei llegará acompañado de su hermana Karina y de algunos integrantes del gabinete, pero hasta ahora no está está previsto que hable en el acto. Desde Israel, también llegará una delegación de la Cancillería.

El juicio en ausencia, pero en desacuerdo

En el acto de Memoria Activa, en Plaza Lavalle, seguramente también el juicio en ausencia será uno de los temas centrales. Sucede que la mayor parte de las agrupaciones de familiares y amigos de las víctimas del atentado -Memoria, APEMIA, 18-J- cree que el juicio es una maniobra para cerrar el caso, sin pruebas sólidas. Algo así como así como sacárselo de encima, con una condena más basada en la geopolítica que en las evidencias. En el acto frente al Palacio de Tribunales hablarán el sociólogo y profesor de Columbia Kevin Ary Levin; el periodista Ariel Zak y la referente de Memoria Activa, Diana Malamud.

La controversia no sólo estará planteada en los actos, también se dirime en la justicia. El juez Rafecas impulsó el juicio en ausencia, pero APEMIA, liderado por Laura Ginsberg apeló esa decisión y lo mismo hizo el defensor oficial, Hernán Silva. En principio, está programada una audiencia ante la Cámara Federal el 8 de agosto, pero todo indica que los planteos no serán orales sino por escrito. De hecho, APEMIA ya entregó un memorial de 27 páginas.

Revivir causas, un clásico de los aniversarios

De manera inesperada, el fiscal Taiano hizo trascender nuevas medidas en el expediente por la muerte de Nisman, el fiscal que estaba a cargo de investigar el atentado. Después de largos meses de silencio, se anunció que se convocarán a declarar, a partir de agosto, a 90 supuestos integrantes de la Inteligencia del Ejército, que hasta 2013 estuvo bajo el mando de César Milani. También se citarían a otros 200 PCI, las siglas que corresponden a Personal Civil de Inteligencia, también del Ejército. El 18 de enero de 2015, cuando murió Nisman, Milani ya había dejado aquel cargo en Inteligencia y era el jefe del Ejército. En su momento, el juez Claudio Bonadío encabezó una investigación sobre Milani y la Inteligencia Militar, acusados de hacer espionaje interior, por lo que allanó el Edificio Libertador, una unidad en Villa Martelli y en un edificio en la avenida Independencia. Nunca se encontró nada y la causa fue cerrada.

En realidad, no hay nada que vincule a Milani con la muerte de Nisman salvo que, en aquella jornada del 18 de enero de 2015, el militar habló por teléfono con uno de los jefes operativos de la SIDE, Fernando Pocino. Este último ya declaró ante Taiano que aquel fin de semana hablaron por el robo de un misil en el destacamento del Ejército de Arana, cerca de La Plata, lo que derivó en una causa judicial, aunque los perpetraron el robo no se llevaron la base de lanzamiento y por lo tanto el misil no era operativo. Pocino aseguró que no tuvo diálogo alguno con Milani sobre Nisman.

Según quienes conocen lo que fue Inteligencia Militar, la totalidad de los convocados son personas que trabajaban en oficinas, analizando fuerzas armadas de otros países y avances en materia militar. Habrá que ver entonces si Taiano les encuentra alguna relación con Nisman.

El problema central es que la justicia no pudo encontrar ningún vestigio de que al fiscal lo hayan matado, salvo una pericia de Gendarmería, armada cuando la ministra era Patricia Bullrich. Ese estudio -nunca ratificado, como corresponde, bajo juramento- contradecía todas las pericias anteriores, hechas, por ejemplo, por el Cuerpo Médico Forense, una amplia junta médica y una junta de criminalistas. El dictamen de los criminalistas fue que “no había ninguna otra persona en el baño al momento del disparo”.

Pero para mantener la causa abierta, de vez en cuando lanzan alguna medida de repercusión mediática y que mantenga la sospecha de que la muerte del fiscal fue un asesinato, obra de un comando venezolano-iraní-kirchnerista, como deslizó la oposición de entonces. Es decir, cada tanto sacan a pasear el expediente Nisman, tratando de vincularlo con Cristina Kirchner de alguna manera. Y si es en un aniversario, mejor. Este año no fue la excepción.