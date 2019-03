-¿Vos también te endeudaste?

-Sí. Saqué una vez cuando la tormenta me lo tiró todo abajo, para poder volver a levantar, y después otra vez vino la tormenta que otra vez me lo tiró. Entonces saqué otro préstamo más para poder seguir adelante, porque sino: ¿qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir? Tengo tres chicos, tengo que mantenerlos. Mis hijos están estudiando. Hoy por hoy tienes que terminar la primaria para poder barrer por ejemplo para barrer las calles.

-¿Quién va generalmente a la agroquímica?.

El hombre, mayormente es el hombre.Y hay gente muy callada que no dice nada y el señor para el que vos trabajas dice”hace esto” y ellos hacen y le llaman patrones y no es así. Todos consideran que para quienes trabajan es tu patrón, pero es tu socio. Porque pone la mitad de la plata, y quien se rompe el lomo somos nosotros y nadie reconoce acá. Todos discriminan que el negro bolita esto y lo otro.

-Depende de las maneras de trabajar por las que tenés el porcentaje. El mediero es el que va 50% y el otro 50%, después del alquiler que te bancás. Y después tenés las changas que hoy está $800 por día sin la comida.

-Ni hablar que el Estado nos sacó las políticas públicas que regularizaban al pequeño productor y productora,como el Monotributo Social Agropecuario. El gobierno de Macri eliminó el programa, que por lo menos estábamos en blanco.

-Hay otra cosa. Cuando tenés deudas, aunque seas maltratada no podés separarte. A mí me pasa eso, ¿no ve? Amenazas que van a venir por mis chicos, o que van a sacar todas las cosas, y por ese mismo motivo no puedo separarme.

-La deuda te obliga a quedarte.

-Claro. Como estás endeudada no podes salir, y tengo que seguir así y ver por adelante.

-¿Y ustedes no sacaron préstamos por UTT?

-Hasta la bombacha tienen endeudada (risas).

-Lo saqué para comprar semilla y compré lechuga, compré todo y saqué $20.000

-¿Y qué te pidieron para sacarlo?

-Me pidieron dos testigos y la autorización de mi delegada.

-¿Dos testigos o dos garantes?

-Dos garantes (risas).

ENTREVISTA COLECTIVA A MUJERES INTEGRANTES DE LA UNIÓN DE TRABAJADORXS DE LA TIERRA (UTT)