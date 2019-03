En carácter de preestreno y en consonancia con el Día Internacional de la Mujer, 5Rtv emite hoy a las 23 el primero de los envíos de Ningunas locas, el programa que conducen la actriz Andrea Fiorino y la periodista de Rosario/12 Sonia Tessa (y que se emitirá normalmente a partir del lunes próximo, a las 22).

"Andrea me lo propuso, y yo la admiro muchísimo, es una de las actrices más talentosas que conozco. Me planteó la idea de hacer un programa de feminismo con humor, me pareció maravillosa la posibilidad. Empezamos a pensar algunos temas, entrevistas, y fuimos con la propuesta al canal, que rápidamente lo aceptó", comenta Tessa. "El proyecto se me ocurrió en función de un posteo que alguien hizo en la redes sociales sobre feminismo, y con bastante humor. A mí me pareció muy divertido. Pero alguien le dijo que 'el feminismo con el humor no se puede mezclar'. Yo me dije, '¿cómo no?'. Lo hablé con Sonia y pensamos en un programa sobre feminismo que fuera informativo, formativo, y que por supuesto tuviese humor", agrega Fiorino.

Ya con participación previa en 5Rtv, el canal público de Santa Fe, con Humor de perros, Fiorino cuenta que tenía "la tranquilidad de saber a quiénes realizar la propuesta, porque los productos terminados del canal, sus contenidos, me gustan mucho. Me gusta su producción artística, cómo cuidan lo que hacen. Llevamos el proyecto a mediados de año y en noviembre hicimos un programa piloto. Ahora estamos grabando desde diciembre".

--¿Cómo es la dinámica de Ningunas locas?

Fiorino: --Sonia se encarga de la parte periodística, ella es la encargada de hacer la entrevista con interrupciones mías (risas). Hay tres segmentos en el programa. Empezamos siempre hablando de algún micromachismo, después hacemos la entrevista, y otro segmento, el más informativo, donde bajamos información de la web, a partir de lo que está disponible en YouTube u otras plataformas. Si bien este último año la cantidad de información sobre feminismo creció muchísimo, sin embargo no hay tanta. Eso lo hacemos con un personaje que yo ya hacía en Humor de perros (risas).

--Cada vez que pensás en lo que hacés te reís.

Fiorino: --Sí, porque el personaje es Laura Ssslesinger, una licenciada trucha de cualquier cosa, que atendía mensajes de hombres y mujeres, y me divierte mucho. También me divierto con toda la gente de 5Rtv, porque los estamos deconstruyendo a ellos también (risas). A los hombres y a las mujeres, todos aprendemos. Y vamos a tener que seguir aprendiendo.

Tessa: --Me parece que es interesantísimo el trabajo que hace Andrea, porque si bien pensamos los contenidos entre las dos, ella le da la vuelta de tuerca humorística. Hay días que salgo de los rodajes con las mandíbulas que me duelen de reírme. Combinar feminismo y humor con una figura tan talentosa y dúctil como la de ella es un goce, y eso se fue ratificando cada vez que grabamos. También es un aprendizaje, porque ella tiene una forma de hacer humor en donde nunca se sale del registro, para mí es impresionante.

Fiorino: --Es la segunda vez en la vida que trabajo con Sonia, pero frente a la cámara es la primera vez. La admiro muchísimo. Me parece la gran referente periodística feminista de la ciudad y la región, es un sueño cumplido.

--En lo personal, ¿qué les aporta Ningunas locas?

Tessa: --En cuanto a mí es dificilísimo, nunca hice televisión. Yo no actúo y hay que estar con una actriz como ella. Me siento mucho más cómoda al entrevistar, porque es algo que siento que puedo hacer mejor. Por otro lado, la intención con las entrevistas fue la de generar un clima de cierta amabilidad, para que todes pudieran hablar, y siempre centradas en la cuestión de género y en el momento histórico que estamos viviendo. Para mí es más que un desafío.

Fiorino: --Para mí lo distintivo es la preproducción. Me involucro mucho en la información que incorporamos, por supuesto bajo el chequeo y la aprobación de Sonia, sino no podría hacerlo. Pero escribir para hacer humor y también para informar sobre algo creo que es la primera vez que lo hago.

El programa de esta noche (con repetición el lunes) contará con la presencia del periodista Luis Novaresio, a quien seguirán los nombres de Juan Nemirovsky, Evelina Sanzo, la intendenta Mónica Fein, Verónica Irizar, Susana Rueda, Gabriela Sosa, entre muchos más. "Que al canal le haya parecido bien la idea y decidieran hacerlo este año, es para valorar muchísimo. Estamos muy agradecidas con Licena Alonso y Juan Cheroni (respectivamente, Coordinadora de Producción y Coordinador Artístico de 5Rtv), y con toda la gente del canal", rubrican las conductoras. El equipo técnico de Ningunas locas lo integran Gabriel Palermo, Martín Oliva, Verónica Mengarelli (maquillaje), Carolina Yuare (dirección de arte), Ulises Moset y Lorena Arroyo, bajo la producción general de 5Rtv.