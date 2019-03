El paro internacional y plurinacional de mujeres y disidencias será contundente en Rosario y en las localidades aledañas. Decenas de sindicatos adelantaron el acatamiento al #8M con jornadas completas o franjas horarias en las que habrá asambleas, charlas, intervenciones y diferentes actividades para reivindicar los derechos de mujeres, lesbianas, tranvestis, trans y personas no binarias, en los diferentes ámbitos. Se trata del tercer paro a nivel internacional, ya que Argentina fue pionera en octubre de 2016, con una huelga tras el femicidio de Lucía Pérez, en Mar del Plata. Las diferencias salariales, el trabajo no remunerado, la doble y hasta triple jornada laboral, y la violencia machista serán algunos de los temas en la lista de reclamos. No habrá clases en primarias y secundarias; y las facultades de la Universidad Nacional de Rosario serán espacio de asambleas. En tanto, las empleadas públicas tendrán asueto por decreto provincial. La convocatoria de la movilización es a las 17, en la plaza San Martín para marchar hasta el Parque de la Bandera.

Con 45 femicidios en lo que va del año, en el país, sobran los motivos para una nueva jornada de lucha y visibilización del movimiento de mujeres. De las asambleas que arrancaron en enero, en el Centro Cultural La Toma, participaron representantes de decenas de gremios y organizaciones; y cada sector resolvió la modalidad de acatamiento.

Entre las adhesiones, los docentes públicos de Amsafé; y privados, de Sadop, fueron los primeros en votar por la modalidad de paro total de actividades, con desobligación de asistencia a las escuelas, como continuidad de la medida de fuerza del sector que nuclea en un 80 por ciento a trabajadoras mujeres.

En tanto, COAD, que agrupa a las docentes universitarias, becarias e investigadoras, anunció que en la UNR se para de 11 a 15, y habrá actividades en todas las facultades, durante la mañana y el mediodía.

El Sindicato de Prensa de Rosario será parte de la movilización y la adhesión al paro será de una hora por turno; mientras que a partir de las 16 se sumarán a la marcha.

Las municipales estarán de paro a partir de las 11, para concentrar en la Plaza Montenegro, según adelantó la secretaria adjunta, Yamile Baclini.

La trabajadora de Cargill, María Martínez, indicó que el turno mañana se retirará al mediodía para una asamblea en el sindicato de Aceiteros, donde se encontrarán con otras compañeras. "Lo que está pasando no se da solo en nuestro sindicato, sino que hoy en día todos los sectores sufrimos la precarización, los despidos y todo eso nos hace pensar que no hay otra forma de lucha que no sea unidas, por nuestros derechos laborales. Aunque somos pocas en el sector, estamos en la misma lucha contra el ajuste y las situaciones que afectan a toda la clase trabajadora". Al mismo tiempo, lamentó: "Muchas veces somos discriminadas porque aunque estemos preparadas para otros puestos, no nos tienen en cuenta".

En tanto, las empleadas de comercio movilizarán desde las 10 de la mañana por el centro de Rosario.

Las trabajadoras bancarias adhieren al paro de 10 a 11 y realizarán "recorridas trabajando en la concientización con material realizado por el gremio, en torno a la violencia laboral, acoso sexual y violencia de género", dijo la secretaria general, Analía Ratner sobre la previa a la marcha.

En tanto, con diferentes modalidades, adhieren el Sindicato de la Sanidad (Atsa Rosario); de Peaje (Sutpa); Sindicato del Vidrio de Rosario; No Docentes nucleadas en APUR; trabajadoras del Correo; la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos (APJNG); la Federación nacional Camionera; Obras Sanitarias; el sindicato de petroquímico de San Lorenzo (SOEPU); Ceramistas de Capitán Bermúdez, Gastronómicos de Rosario, la UOM, Smata, Dragado y Balizamiento, Sindicato del Seguro, entre otros.