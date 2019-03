Sergio Agüero explicó que no tiene ningún problema con Lionel Scaloni y pidió respetar la decisión del entrenador de la Selección Argentina de no convocarlo. “En agosto hablamos, hubo muy buena onda en la charla, pero a partir de ahí nunca más. Pero creo que al final hay que respetar las decisiones del entrenador y yo intentaré hacer lo mejor acá. Nunca hubo un problema”, afirmó el Kun, a partir de los rumores sobre una discusión que habría tenido con el entrenador cuando era uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. Además, el jugador del Manchester City no se bajó de la convocatoria para la Copa América al considerar que si mantiene su nivel en el Manchester City, seguramente estará en la lista.