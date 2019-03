#LeyDeCupoFemenino ¿Que no hay suficientes mujeres haciendo música de calidad? Pasate mañana por la Sala Siranush, donde habrá música, stand up y shows de Amores Tangos, Érica García, Celsa Mel Gowland, Fer Metilli, Juana Rinaldi y muchas otras, en el marco del Festival DIM (desde las 19, gratis). O andá mañana al Centro Cultural Oliverio Girondo y pasado al Galpón B, las dos sedes del Primer Festival Feminista de Tango, que tendrá charlas debate, clases de baile y más de 20 músicas en vivo (desde las 17, a la gorra). O mandate a la Ciudad Cultural Konex para participar del FestiPantera, para el que Miss Bolivia sumó a Kumbia Queers, Chocolate Remix, Femigangsta, Susy Shock, Señorita Bimbo y La Coneja China (desde las 16). O quedate en casa pero conectate y mirá el nuevo capítulo de los documentales por los 40 años del Estadio Obras, dedicado a rockeras argentinas de la talla de Celeste Carballo, las Viuda e Hijas dee Roque Enroll, Sandra Mihanovich o Andrea Álvarez.

#EsoQueSuenaEnLaRadio Hoy a las 21 iniciará la séptima temporada de FAN, el programa , el envío radial que comanda el periodista del NO Hernán Panessi: el retorno será vía http://radioledonline.com y con edición del compilado El verano, amor , del que participan Mariana Paraway, Los Reyes del Falsete, Julián Desbats e Isla de Caras, además de bandas de Chile, México y Colombia.

#ElJardínDeLasPresentes Desde mañana y hasta fin de marzo, el Jardín Botánico Carlos Thays albergará Jardín Sonoro, una experiencia libre y gratuita que mediante una app conecta naturaleza y teatro al ofrecer, durante la recorrida por el Botánico, seis obras breves de audioteatro escritas, dirigidas e interpretadas por Mariana Chaud, Giuliana Kiersz, Paula Marull, Rita Pauls, Vivi Tellas, Laura Paredes y Laura Santos.

#TattooYou El festival Tattoo Show convocará pieles, tintas y agujas en la Rural, con desfiles, stands, concursos, seminarios, subastas, insumos, muestras y shows de Nagual, Radagast, Cirse y Los Olestar, entre otros (entre hoy y el domingo, de 12 a 22).

#Enfiestados La Bad Fish Party agitará con Los Coyotes Muertos, El Zombie y Las Flores del Chino (hoy a las 23.30, Casa Rock Palermo), Hernán Cattáneo animará al aire libre y con un set de seis horas la Sunsetstrip (mañana desde las 16 en el Campo Argentino de Polo, con previa por Juan Hansen) y La Rumbadera abrirá su temporada en El Amparo, Burzaco (mañana a las 23.30).

#SopláLaVela Los post-hardcoreros Jordan celebrará sus agridulces 16 años con formación original, mañana a las 18 en Groove; los reggaeros chilenos Kitra prenderán velas por sus 20 años, con su show de hoy en La Tangente; y los jamaiquinos The Skatalites mantendrán la cortina de humo en Palermo Club, este domingo a las 19, para festejar sus 55 años de gira.

#PresenteContinuo Hoy, la electropopera Sol Alac recorrerá Puentes en el CAFF (a las 21), la folkera riojana Flor Castro precisará Cuando madura febrero en Cusca Risun (a las 21), Caro Curci defenderá El ojo de las puertas ventana en El Emergente (a las 22), Humanoides Disidentes anticiparán su EP Retrofuture en el Marquee (a las 23, junto a Daimon y Sr. Secuaz) y los chilenos Hausi Kuta liberarán su Bestiario en La Tangente (a la medianoche). Y mañana, los oesteños Buhocracia presentarán sus canciones Lo demás y Desapercibido en La Confitería (a las 20, junto a Guillermo Beresñak) y Rocco Posca pelará Fervor en La Tangente (a las 23.30).

#CualquieraPuedeGooglear Antes de su mudanza a Alemania, el dúo Cosaquitos en Globo se despedirá de su público local en Kirie, hoy a las 23, con invitados como Richter, Braulio D’Aguirre y Gastón Satragno. Click aduanero. Potra cabalgará gratis en Camping Bar (hoy a las 21) y Andrea Álvarez meterá show precedido de entrevista en vivo (a cargo de Corina González Tejedor), mañana a las 19 en la Usina del Arte, con entrada libre. Click free. Mimi Maura abrirá su ciclo de tres funciones en Niceto Club mañana a las 20.30 (repite el 13/4 y el 11/5). Click taquillero. Pelota de papel 3 (Planeta), tercer libro de la saga de cuentos futboleros, esta vez los trae escritos por mujeres futbolistas como María Belén Potassa, La Zurda Gómez o Andressa Alves, y editado por Paula Rodríguez; y tendrá su presentación hoy a las 11 en el Teatro Astral. Click de media cancha.