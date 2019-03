TEATRO

La elegida

A los ocho años Laura fue a una celebración por el día de reyes organizada por unas monjas. “Tomá, sos la elegida de Dios, por ser la más linda”, le dijo una y le entregó una enorme bolsa de caramelos. Treinta años después, Laura reconstruye su adolescencia y los comienzos de su adultez buscando los trazos de la persona que es hoy. ¿Qué pasa cuándo nuestra vida se define a partir de ser siempre la elegida de alguien? ¿Qué queda cuando dejamos de serlo? Narrada a partir de documentos biográficos de la actriz, La elegida no es una historia sobre la religión en su aspecto represivo, sino sobre el amor, la libertad y la construcción de una mujer. Dramaturgia de Paula Fanelli y Laura Nevole. Con Laura Nevole.

Domingo a las 18.15, en el teatro Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $350.

En lo alto para siempre

Esta obra parte de recortes, fragmentos de ficciones y documentos testimoniales que se desprenden –y se despegan– del universo del escritor David Foster Wallace. En vida, se preguntaba cómo hacer para no dejarse hipnotizar por el monólogo constante que sonaba adentro de su cabeza. ¿Cómo hacer para ahuyentar a los fantasmas? En la obra de Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas, Virginia pasa los días en el techo de su casa. No quiere bajar. Su hijo, Pablo, se tiró desde ahí hace un tiempo. Virginia piensa: ¿Qué hay antes del salto? Lidia, su hija menor, y un hombre que llega a la casa para hacer arreglos, suben a buscarla. Una vez arriba, el vacío les revela, a todos, una extraña necesidad de arrojo.

De jueves a domingo a las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $ 280.

MÚSICA

Thank U, Next

“Uno me enseñó el amor, uno me enseñó la paciencia, y uno me enseñó el dolor”, canta Ariana Grande en el tema que bautiza su flamante quinto disco de estudio, en el que desde sus consagrados 25 años celebra a los ex novios de su vida, bajo un título que podría traducirse como: “Gracias, el que sigue”. Editado apenas seis meses después de Sweetener, que debió cargar con la sombra del atentado terrorista luego de su show en Manchester, este nuevo disco es una instantánea de su vida luego de la muerte de su ex Mac Miller. Pero si aquel trabajo fue pensado casi como una declaración de principios, esta vez la joven Ariana parece hacerse liberado. “Siempre quise poder comunicarme con mi público con la libertad que se toman para hacerlo los rappers”, confesó hace poco esta ex niña de Nickelodeon para la revista Billboard, y Thank U, Next es la demostración práctica de que finalmente se ha salido con la suya, con un disco melancólico pero cómplice y dionisíaco, que cierra con un juguetón tema titulado “Separate de tu novia, que estoy aburrida”, que el veterano periodista Rob Sheffield en la revista Rolling Stone –después de celebrar a Thank U, Next como su Amnesiac después del Kid A que fue Sweetener– parafrasea como: “Separate de la industria discográfica, que estoy aburrida”.

Obras de Dante G. Grela

El docente e investigador rosarino Dante Gerardo Grela compone música orquestal y electroacústica desde la primera mitad de años 60, y este exhaustivo álbum doble editado por la Editorial Municipal de Rosario compila por un lado sus obras electroacústicas y mixtas, y por el otro las dedicadas a instrumentos y voces. El arco temporal de estos registros va desde 1975 hasta 2017, con piezas grabadas, además de en Rosario, en Montreal, País Vasco, Nueva York y Minas Gerais.

ONLINE

Haciendo escenas

El realizador argentino Juan Villegas (Sábado, Los suicidas, Las Vegas) se le anima al formato online con esta producción, ganadora del concurso del INCAA de webseries, que ya puede verse exclusivamente en el sitio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (un3.tv). A lo largo de ocho episodios de unos diez minutos de duración la historia sigue a Franco y Luciana (Julián Doregger y Paula Grinszpany), una pareja dedicada al teatro que no anda pasando por un buen momento económico. El grito de eureka se escucha en el primer capítulo, cuando un evento casual dispara la idea que puede salvarlos: reencauzar traumas del presente y del pasado de sus clientes a partir de su reelaboración en una escena teatral, reconstruida para la ocasión como experiencia catártica. Típico en el universo de Villegas, el humor es el tono general del relato, que cuenta con la participación de la actriz Carla Crespo y del actor Alan Sabbagh, además del propio Villegas.

Hi Score Girl

El universo del animé es tan gigantesco que sólo puede ser descripto como inabarcable. Netflix incluye en sus menús una buena cantidad de series recientes, como esta curiosa y atractiva producción acerca de dos compañeros de escuela primaria que, un buen día, descubren que comparten la fascinación por los videojuegos. La historia transcurre a comienzos de los años 90 y tanto Haruo (el chico nerd) como Akira (la linda de la clase) están dispuestos a vencer en las competencias locales de Street Fighter II. Realismo y fantasía van de la mano en esta serie basada en el manga de Rensuke Oshikiri, casi un paraíso terrenal para los amantes de la era dorada de los arcades y las consolas clásicas.

CINE

Foto Estudio Luisita

La película ganadora del Premio del Público en el último Bafici, dirigida a cuatro manos por Sol Miraglia y Hugo Manso, recorre la historia de Luisa Escarria, la fotógrafa colombiana que, a poco de llegar a Buenos Aires en los años 50, se transformó en la favorita de las estrellas de la música, el cine y el teatro, de Atahualpa Yupanqui a Moria Casán y de Tita Merello a Susana Giménez. Todavía instalada junto a su hermana en el departamento de la Avenida Corrientes que supo ser el centro de atracción del lente de su cámara, los realizadores logran un retrato tan íntimo y luminoso como las mejores fotografías de la homenajeada. Los recuerdos, el paso del tiempo, la intimidad del estudio, los secretos del oficio y una muestra en preparación se entrelazan en una película tan amable como emotiva. Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Lugones a partir de este viernes, siempre a las 19 horas, en sintonía con una exhibición de sus fotografías en la fotogalería del Teatro San Martín.

Familia sumergida

Vuelve a las pantallas de cine la ópera prima como realizadora de la actriz y fotógrafa María Alché, “la chica de La niña santa”. Protagonizada por una Merdeces Morán en estado de gracia, la película sigue a Marcela, una mujer cuya hermana acaba de fallecer. A partir de esa dura instancia personal, los recuerdos y las fantasías se entremezclan con los hechos cotidianos, al tiempo que personas que formaban parte del pasado comienzan a habitar el living de su propia casa. Este notable viaje al interior de la mente y el espíritu de una madre, esposa, hermana y amante -es decir, una mujer- puede volver a verse todos los jueves de marzo a las 21 horas en Malba Cine, Av. Figueroa Alcorta 3415.

TV

A Very English Scandal

“Mi esposa dice que gay significa alegre. Y yo quiero estar alegre... muchas veces en mi vida”, se escucha al comienzo de esta producción de Amazon y la BBC dirigida por Stephen Frears. Basada en hechos reales, esta miniserie en tres concisos episodios –que debuta esta noche por la señal AMC– recrea la caída estrepitosa de Jeremy Thorpe, el líder del Partido Liberal británico que debió dejar su lugar en el Parlamento luego de conocerse su plan para asesinar a Norman Josiffe, un ex amante que amenazaba con exponer su secreta vida del pasado. El encargado de darle vida al atribulado protagonista es Hugh Grant, quien nuevamente hace gala de su magia actoral, y el rol del bastante más joven Josiffe recayó en Ben Whishaw, ganador de un Globo de Oro por este papel. Dos histriones de fuste para una producción típicamente british, cuya carga de ironía hace aún más densa la oscuridad que va envolviendo a los personajes.

Hoy a las 22.45, por AMC.

The Bisexual

Otra coproducción británico-estadounidense cuyo relato pivota alrededor de la sexualidad de su protagonista, aunque en este caso el tono es mucho más ligero. Creada y protagonizada por Desiree Akhavan, la serie debute este martes por la señal Sundance TV y se divide en seis episodios de media hora. La protagonista absoluta es Laila, una treintañera que, luego de terminar una relación de diez años con otra mujer, se encuentra fuertemente atraída por los hombres. Lo que sigue es una investigación, llena de confusiones y humor, alrededor de su posible bisexualidad, condición que resulta más fácil de experimentar que de dar a conocer a sus amigos más cercanos.

Martes a las 22, por SundanceTV.