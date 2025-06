En una extensa charla con la 750, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, postuló a Máximo Kirchner como candidato de la tercera sección electoral bonaerense, histórico bastión peronista y lugar que originalmente iba a ocupar Cristina Kirchner, pero que, finalmente, se frustró con la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta.

"Su candidatura en la tercera sección me parece inevitable. Me parece que lo que pasó esta semana resolvió algunas cuestiones que él podía tener pendiente. Me parece sano que hable, salga, se manifieste, me parece bueno para su futuro político. Que tenga protagonismo me parece bien. Creo que llegó su hora de protagonizar, me parece un dirigente interesante, bueno, correcto", dijo De Vido respecto del dirigente de La Cámpora, este sábado.

El fallo de la Corte Suprema abrió un nuevo escenario político. La inhabilitación y persecusión a la dirigente más convocante de la oposición tuvo varios efectos, entre ellos, el respaldo de dirigentes peronistas que, hasta ahora, mantenían cierta distancia con Cristina Kirchner.

"Desde el 2017 que no hablo con ella", reveló De Vido en Toma y daca. "La considero una gran dirigente, me parece que la marcha del miércoles fue muy importante y revalida su liderazgo. Más allá de que siempre sostuve que, lamentablemente, en el Partido Justicialista no hubo una elección interna como se había planteado".

La supuesta negación a un proceso electoral interno es una de las críticas que más frecuentemente se le hacen a la última presidenta del PJ. La última vez que se llamó a elecciones en el histórico partido, la candidatura del gobernador Ricardo Quintela fue impugnada por irregularidades en el cumplimiento de requisitos.

Otro de los dirigentes que intentaron independizarse de la figura de Cristina Kirchner es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien De Vido felicitó por su "actitud disruptiva". "Más que la lapicera, creo que la presencia de un dirigente en el espacio se manifiesta en otras cuestiones. La lapicera es uno de los estigmas que ha tenido y ha sufrido el peronismo en esta etapa. Es un tema que hay que superar, hay que dar al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente las listas. No me parece bueno que el Gobernador no tenga espacio", evaluó el exministro de Planificación Federal.

Sin embargo y ante la amenaza que, todas las tribus peronistas expresan, la persecusión judicial supone sobre sus dirigentes, el fallo se impuso a la discusión electoral, la cuestión de las listas y quién las define. El respaldo a Cristina Kirchner a partir de la decisión de la Corte fue variopinto y taxativo.

Por último y consultado por la causa Vialidad, por la que el exfuncionario fue absuelto, y, en particular, por la figura del exsecretario de Obra Pública, José López, De Vido respondió: "Desde el punto de vista ético, no soy yo el indicado para cuestionarlo, creo que ya la sociedad lo hizo. Creo que muestra en toda su potencia lo que es, no lo voy a calificar, en su condición de arrepentido en la causa de los Cuadernos, eso me parece, desde el punto de vista político, tan o más repudiable que sus bolsos de mugre".

"A mí me extrañó mucho, fundamentalmente, la ausencia en la causa de los ministros de Economía o del Ministro de Economía en la etapa a la que refiere la acusación, que pagaban los certificados de obra", continuó el exministro. Y concluyó: "Yo sufrí un proceso de estigmatización fenomenal. En este momento tengo cuatro juicios orales, no es que dejaron de perseguirme. Hace diez años que estamos peleando con esta situación injusta".