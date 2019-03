Una calesita de música acústica y poética

¿En qué momento de su trayectoria se encuentra Silvina Garré? "Un momento muy feliz, porque tengo muchos proyectos, porque he sacado un disco que adoro con canciones propias e inéditas, y en el cual hemos trabajado mucho tiempo", explica la música a Rosario/12. Carrousel, su nuevo trabajo, se presenta hoy a las 21 en la Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), en el marco de la Celebración por el Día Internacional de la Mujer. La entrada es gratuita, y podrán retirarse -hasta 2 por persona- desde 1 hora antes del espectáculo.

"Si bien he hecho algunos proyectos con Litto Nebbia y también discos con mis clásicos, hacía más de diez años que no editaba un disco con canciones propias. Y esto es Carrousel. Un trabajo del cual estoy orgullosa, porque ha sido muy intenso y realizado con mucho amor, cuidando de cada detalle. Hicimos el disco con Luciano Pallaro Battagliese, músico y técnico de grabación. Él es mi socio en esta aventura que hemos armado los dos solitos, en un principio jugando, encontrándonos para hacer música y ver qué temas tenía yo. Armamos algunos arreglos, bocetos, y de allí surgieron muchas canciones, en las que trabajamos muy duro. De ahí el resultado que es Carrousel", agrega Garré.

"Haré todos los temas de Carrousel al inicio porque hay un concepto sonoro que no debe interrumpirse con otra canción".

--¿Qué es lo que cifra la palabra carrousel?

--Contiene muchas cosas. Por un lado, es la primera canción en la que trabajamos con Luciano, la primera que le mostré cuando nos reunimos luego de algunos años. Y es la canción que abre el disco. Además, amo las calesitas desde muy niña. Tengo asociado a las calesitas momentos muy felices, de niña y adulta. De niña porque iba con mi abuelo y era un vértigo y una emoción muy grandes, adoraba ir a la calesita. De grande he tenido la posibilidad también de ir a carrouseles. Lo hicimos con un grupo de amigas, con las Reinas de Pueblo Grande, las originales, a quienes les hice la canción, las amigas de mi infancia: subimos todas juntas a un carrousel no hace muchos años. Por otro lado, simbólicamente significa el devenir, las vueltas que van dando las cosas, y cómo con cada vuelta aparece una mirada diferente sobre el mundo. El tema hace referencia a eso, al carrousel donde dan vueltas los recuerdos. No tiene que ver con una cuestión nostálgica, sino con lo necesario que es recordar para tener un presente más rico e interesante.

--¿Qué características tendrá la presentación?

--Vamos a presentar todo el disco y luego unos cuantos clásicos, de diferentes materiales míos. Carrousel es un disco muy poético. Voy a hacer todos los temas al inicio porque creo que hay un concepto compositivo, sonoro, que me parece no tiene que ser interrumpido por otra canción. Es un disco muy climático, acústico, con un gran trabajo donde mandan las guitarras, las voces y los coros. Hice un gran trabajo vocal, lo digo sin falsa modestia. Estoy orgullosa, es importante haber salido con un material que me hace feliz y que creo tiene gran calidad.

--No puedo soslayar las presentaciones recientes junto a la Trova en Cosquín y en el Colón. ¿Cómo te resultaron?

--Fue una experiencia inolvidable. Era la primera vez que participaba en Cosquín, y en el Colón estuve en alguna oportunidad pero sin orquesta. Fue muy emocionante. De por sí ya lo fue la reunión con mis compañeros músicos, con quienes me inicié en esta profesión, y en esos lugares tan imponentes e importantes dentro de lo que es la música y cultura argentinas. La respuesta del público fue lindísima en los dos lugares, con la gente festejando con el mismo amor con el que nosotros hemos festejado esta reunión. Hemos trabajado mucho, ensayado mucho, nos hemos divertido. Hubo recuerdos, risas, tenemos muchas cosas compartidas: trabajo, escenarios, ensayos, canciones. Eso está vivo y la gente lo ha festejado también. De alguna manera hemos transmitido la alegría que tenemos nosotros por habernos reencontrado. Además, nos siguen acompañando nuestras capacidades musicales y vocales. De no haber sido de esta manera, supongo que no lo habríamos hecho nunca. Cada uno de nosotros está en el mejor momento. Tenemos muy bien nuestras voces, y eso es muy importante, no se trató del show del recuerdo ni de la nostalgia, sino que realizamos esta reunión en momentos de mucha productividad individual. Decidimos juntarnos para tocar por el gusto de tocar, y para seguir haciendo ese repertorio de canciones hermosas que son históricas, y que tienen mucha actualidad porque se podrían haber compuesto el mes pasado y estarían bien, acordes a lo que estamos viviendo.

Silvina Garré subraya que "es muy hermoso poder presentar Carrousel en mi ciudad, y en un lugar como La Terraza de Lavardén, lugar al que me unen afectivamente muchos años, no sólo por haber cantado ahí sino por haber visto muchas cosas mientras viví en Rosario. Es un escenario perfecto para presentar Carrousel, y más aún durante la Celebración del Día Internacional de la Mujer".