El diputado de Cambiemos, Pablo Torello intentó explicar su tuit misógino del 8M durante una entrevista radial y terminó hundiéndose aún más. Primero pidió perdón porque el viernes respondió con un rotundo "Yes!" al comentario de una tuitera que decía que las feministas son "incogibles". Sin embargo, lo que quiso aclarar terminó siendo peor cuando afirmó que "creo que alguien es incogible cuando se pone densa e intensa, no tiene que ver con su apariencia física". Y como si eso no fuera suficiente, cerró su entrevista diciendo que tiene amigas pro-aborto.

“Fue un grave error y pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos" aseguró el legislador. “Lo escribí a medianoche, justo cuando empezaba el 8 de marzo, miraba las redes, puse eso, no fue brillante, fue un error, y pedí disculpas. Para muchos no es suficiente, pero mucho más no puedo hacer”, trató de argumentar.

Luego consideró que “uno se da cuenta un error por lo que genera”, con lo que admitió que no se dio cuenta en el momento del tuiteo de lo que implicaba ese comentario. Así y todo, quiso aclarar que “apoyo la igualdad de trabajo y misma remuneración”, y que “los que me conocen no me pueden acusar de machista ni nada por el estilo”. Arguyó que “no fue un buen momento para hacer el comentario”, lo que generó como respuesta que en realidad nunca hay un buen momento para semejante tuiteo.

“El tuit viene de una mujer, no es que yo estaba conversando con mis amigos”, quiso relativizar el diputado, quien admitió que votó en contra de la legalización del aborto el año pasado. “Voté en contra de la legalización. Pero no tengo claro si una mujer tiene que ir presa o no, yo estoy a favor de la vida”.

Twitter El tuiteo que causó repudios.

Consultado sobre el artículo del nuevo Código Penal que permite a un juez enviar a la cárcel a una mujer por abortar, Torello lo definió como “controvertido” y que “hay que discutirlo mucho”, aunque dijo que no está de acuerdo con ese rol para un juez. “No puede quedar en manos de un juez si eso es punible o no es punible, la ley debe ser clara”.

También dijo que “seguiré votando en contra de la despenalización, pero pienso que esto debe ir a plebiscito”, pese a que las cuestiones penales no son materia de referéndum. En un momento de la entrevista, admitió que votó en contra de la ley de paridad de género que, según recordó, salió aprobada por 176 a 4. “Es más grave que me quiera meter presa por aborto o que esté en contra de la paridad de género” que por el tuiteo, le retrucó la escritora Claudia Piñeiro durante la entrevista por Radio Con Vos.

“Le expliqué a mis compañeras por qué estoy en contra”, afirmó, cuando antes había remarcado que no es machista. Justificó su voto en contra no porque “esté en contra, sino porque pone un techo”. Dijo que hoy hay un 39 por ciento de representación femenina en la Cámara Baja y que propone dos períodos de paridad en el Senado “para acomodar”, cuando se puede saltar del 39 al 50 según la norma aprobada.

Finalmente, Torello, que dijo estar casado, sin hijos, fue consultado por cómo se percibe. “No soy muy hedonista”, y manifestó que “lo de incogible no es por apariencia física, me armaron un quilombo bárbaro. La realidad pasa por la forma de ser”. A lo que Piñeiro dijo: “Por eso no se puede coger a una mujer que reclama”. “Eso lo dice usted”, se defendió. “No, lo dijo usted por Twitter”, insistió la autora de Elena sabe.

La escritora remató: “Si usted dice que se ponen densas e intensas por su reclamo, entonces más serio. Si fuera por la apariencia física, sería superficial. Al decir lo que dice, entiendo por qué le pone Yes! a un tuiteo”.

El diputado quiso salir del entredicho: “Cometí un error grosero, no es lo que pienso, incluso a mis compañeras de bloque les expliqué mi voto en la ley de paridad de género”. A lo que le recordaron que todas votaron a favor. “Un montón de esas cosas las apoyo. Soy muy amigo de muchas pro-aborto”, cerró Torello.