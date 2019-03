"Nuestra lista tiene una composición más claramente alineada con Cristina Fernández, no obstante las internas partidarias son muy buenas para visibilizar trabajos y espacios de construcción que cada uno fue logrando, eso es algo muy valorable", consideró la concejala Marina Magnani (Unidad Ciudadana), quien encabeza la lista de precandidatas y precandidatos a concejales de Rosario de Sumar-Frente Juntos. La edila, quien busca renovar su banca apoyando la precandidatura a la intendencia de Roberto Sukerman, dijo que "es un buen momento para que cada uno salga a mostrar la construcción política. Tengo una buena expectativa porque la gente está muy disconforme con las políticas de Cambiemos y exige que todos tengamos un posicionamiento". La lista que lleva a Magnani como primera precandidata para las primarias del próximo 28 de abril está integrada por Juan González Utges, Eloisa Ruíz Carriedo, Pablo Laporte, Sandra Ase, Marcelo Barrios, Mónica Chazarreta y Sergio Atencio en los primeros lugares.

Más allá de no poder consensuar una lista de unidad dentro del justicialismo para definir las candidaturas a concejales, Magnani señaló que en la práctica, en el Concejo hubo una unidad con el interbloque: "Esto no es un dato menor porque si bien no se pudo transmitir en un armado único, sí había a la hora de votar posiciones comunes que para mí es lo importante, hay una unidad de concepción y en la acción, eso está bueno porque más allá de la instancia de la interna nos permite pensar un futuro juntos".

Según Magnani, "la gente está muy disconforme con las políticas de Cambiemos y están exigiéndole, como a toda la política, que tengan un posicionamiento sobre lo que está ocurriendo. Eso obligó a que el socialismo comience a tener un discurso más crítico que venían esquivando de todas las formas posibles. En un escenario electoral ellos mismos evaluaron que tenían que asumir otro rol, pero es tardío, dejaron que ocurriera durante mucho tiempo. El sector Pyme está muy golpeado, el sector comercial también, ahí hubo una inacción que va a costar mucho recomponer. En esos sectores hoy hay mucha predisposición a escuchar el discurso del peronismo, del kirchnerismo".

En ese sentido, la edila planteó que es habitual que en un barrio trabajador la gente reciba bien a los candidatos del peronismo, pero no es frecuente estar en Fisherton o en barrio Martin y que reciban bien a un candidato del peronismo. "Hoy nos pasa que en cualquier zona de la ciudad, cuando nos ven con un volante de Cristina, y explicamos que somos kirchneristas nos dicen `bueno, la verdad es que ahora lo pienso, hay un cambio´", señaló. "Vemos que hay mucha desesperación, lo cual es tremendo porque es muy difícil transcurrir una campaña con gente que te transmite angustia, uno no se puede aislar. Hay necesidades económicas, alimentarias, laborales, los barrios están implosionados, el tema de la basura, la falta de desagües, zanjeos, roedores, cada esquina es un basural móvil, es todo un cúmulo de malestares", agregó la precandidata de la lista Sumar-Juntos.