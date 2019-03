Racing empató 1-1 ante Colón, en Santa Fe, consiguiendo un punto que le asegura el liderazgo de la Superliga, más allá del resultado que obtenga el escolta Defensa y Justicia en el partido que disputará este lunes ante Banfield.

Ante un Sabalero en reconstrucción tras la salida de la dirección técnica del uruguayo Julio Comesaña --desde el lunes el plantel estará a cargo de Pablo Lavallén (ayer miró el partido desde la tribuna)--, la Academia intentó lo de siempre: asegurar la posesión de la pelota y progresar en bloque. Sin embargo, en la etapa inicial, las imprecisiones favorecieron la apuesta del local: cortar lo más arriba posible y explotar la velocidad de sus delanteros Esparza y Morelo. Estos complicaban, y mucho, a la última línea de la visita. Esa fragilidad defensiva impedía que Racing pudiera hacer fluir su juego desde su propio campo como habitualmente lo hace y posibilitó que Colón consiguiese la ventaja en el marcador. Tras un corner favorable a la Academia, el Sabalero salió en un rápido contragolpe que tomó mal parado a la visita. En el apuro, Mena bajó a Morelo al intentar el cruce a las espaldas de Saravia. Penal, que el colombiano se encargó de transformar en el 1-0.

Desde la actitud, mejoró la Academia en el complemento, aunque la voluntad de adelantarse no iba acompañada por una mejoría en el funcionamiento. Entonces, la verticalidad no alcanzaba para desequilibrar el gran trabajo que realizaba el Sabalero cortando los circuitos visitantes. Y hace rato que Racing muestra que si fracasa su plan original no tiene variantes para que le permitan jugar a otra cosa. Pero Racing tiene individualidades y por eso llegó a la igualdad en la agonía del tiempo reglamentario. Cuando Solari sacó un centro por la derecha que cabeceó Donatti --estacionado como nueve--. El arquero primero y el travesaño después salvaron a Colón, pero el rebote le quedó a Cvitanich, que selló la igualdad.

COLON

Burián, Vigo, E. Olivera, G. Ortíz, G. Escobar, G. Toledo, Zuqui, Fritzler, Estigarribia, Esparza, W. Morelo

DT: M. Goux

RACING

G. Arias, Saravia, Sigali, Donatti, Mena, Zaracho, M. Díaz, G. Fernández, N. Cardozo, L. López, Cvitanich

DT: E. Coudet

Estadio: Colón.

Arbitro: Jorge Baliño.

Goles: 31m W. Morelo (C) de penal; 88m Cvitanich (R).

Cambios: 45m Chancalay por Esparza (C); 46m Solari por N. Cardozo (R), 58m C. Bernardi por Vigo (C), 74m A. Ríos por Saravia (R), 80m Cadavid por W. Morelo (C).