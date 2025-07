Reunirse a compartir diálogos de historieta, entre gente que sabe y divulga, ya tiene carácter ritual: Franco Stagni y Amadeo Méndez conducen, los sábados a las 18, La Viñeta Salvaje (Agofa TV: youtube.com/@agofatv), el streaming donde comparten lo mucho que leen, entre novedades del mundo de la historieta nacional e internacional, y entrevistas con profesionales. Como ellos dicen: “Una aventura ilustrada” que ya superó los 30 envíos, todos alojados en Agofa TV, para ser consultados o vueltos a ver.

“La iniciativa se la propuse a Daniel Galliano, de Puro Comic Ediciones, y aceptó financiarlo. Pero decidí que teníamos que ser dos personas, porque debía haber un factor conversacional; pensé entonces en Amadeo, porque sabe mucho sobre el tema, y porque con él siempre se arman conversaciones interesantes. Quise también que fuera streaming y no un podcast; porque si me dan la opción de editarlo y toquetearlo, lo voy a hacer; pero si sale en vivo, lo que cuenta es la inmediatez. Sale como sale”, comenta Franco Stagni a Rosario/12.

“Yo nunca había hecho radio ni streaming, subo mis opiniones a las redes sociales y llego hasta ahí. Pero siempre me gustó la idea de que fuera desde la voz, y que el video fuera un añadido. Disfrutamos de vernos las caras, también porque la gente se da cuenta de las reacciones que tenemos. Y a eso se suma la inmediatez y la interacción con la gente: tenemos un chat, subo las historias a Instagram, vemos las reacciones; son todas cosas que en un comienzo no teníamos en cuenta”, continúa Amadeo Méndez.

-En ese sentido, ¿qué más quisieran lograr?

Franco Stagni: -A mí me gustaría una mayor interacción con el público, siempre quise hacer un programa donde nos pregunten qué opinamos sobre distintos temas; mientras más recónditos, ¡mejor! Por ese lado me gustaría ir.

Amadeo Méndez: -Lo que más me satisface es cuando logro explicar una idea. Es decir, muchas veces, en los programas contamos sobre qué es la obra, pero no tanto sobre lo que nos gusta a nosotros. Y lo que más me gusta del programa es cuando paso a contar sobre mis preferencias específicas, los análisis de los estilos artísticos, de las maneras de escribir. Y eso es algo que siento estamos haciendo ahora mucho mejor. Pero depende también del manejo del tiempo, solo tenemos una hora por semana, cuesta bastante elegir qué hacer en cada programa y, a veces, no llegamos a hablar sustancialmente de lo queremos recomendar.

-Imagino que algunos temas deben surgir como desafíos a ustedes mismos.

Stagni: -Muchas veces uso de excusa la temática del programa para decir: “Sí o sí me tengo que poner a leer tal cosa”.

Méndez: -Yo también. Franco ha leído mucho más que yo; entonces, la gran mayoría de los planteos que él me hace para un programa, yo los disfruto mucho porque son casi todas cosas que no leí y que me terminan gustando mucho. Lo último que hicimos fue a partir de una propuesta mía, sobre el día del amigo. Le propuse, por supuesto, Batman y Superman, pero él me tiró un montón de otras historias de dúos y de amigos, de superhéroes y del manga, todos muy buenos. La gran mayoría de las veces se ha dado así. También cuando han venido invitados, que quizás él conocía y yo no, y que terminan siendo un descubrimiento muy copado.

-Allí hay una gran cuestión: la difusión que hacen de los artistas (Hor Lang, Kundo Krunch, Rodolfo Santullo, Esteban Tolj, Renzo Podestá, Maxi Falcone, han sido algunos de los invitados).

Stagni: -Es una de las cosas que más me alegra de hacer en el programa, contactar con distintos artistas, escritores, editores, para ahondar en su trabajo; también porque, muchas veces, vos conocés la obra, pero no las caras, y los artistas suelen estar medio despersonalizados. La obra es como una especie de manifestación de quiénes son, y está bueno hacer esa conexión.

Méndez: -Algo interesante de ahondar en los artistas es tratar de entenderlos. A veces jugamos a decir: “Bueno, esta persona fue inspirada en tal cosa”, pero después le preguntamos en el programa y empezamos a dialogar de otras cuestiones, de los gustos personales, de su desarrollo artístico. Se han armado discusiones a veces tangenciales; por ejemplo, a partir de las novedades que informamos, hay veces en las que el entrevistado habla también sobre los cómics que mencionamos, a veces sobre cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. Es algo que permite entender mejor al artista, y me gusta mucho.

Stagni: -Mis momentos favoritos son cuando nos vamos por las ramas con los artistas, se vuelve muy entretenido.

-Se nota que la pasan bien, y los invitados con ustedes.

Méndez: -Hemos hecho varias entrevistas, y te das cuenta que la predisposición de las personas es más para hablar de cómic y no tanto de sí mismos. Como sucedió con Patricio Oliver, me encantó todo lo que nos dijo y cómo nos planteó ciertas cuestiones, se trata de alguien que sabe mucho y disfruté de ese programa.

-¿Alguna sugerencia?

Stagni: -Lean más cómics.

Méndez: -Y que la gente que lee cómic americano no le tenga miedo al manga.

Stagni: Y viceversa. De todos modos, creo que hay más gente que lee americano y que también lee manga, que gente que lee manga y que después lee americano.

Méndez: ¿Vos decís?

Stagni: Sí, sí, totalmente.

Méndez: Puede ser, puede ser.