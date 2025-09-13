El teatro de títeres es antiquísimo e instala en seguida en el universo de lo lúdico, Tiene una historia en la que se destacan artistas como Guayra Castilla, Mané Bernardo, Ariel Bufano o Javier Villafañe. Esa nómina no puede prescindir de La Faranda, donde Claudia Peña y Fernando Arancibia dejan huellas repletas de magia entre espectadoras y espectadores de la provincia de Salta.

En ese contexto, la dupla de titiriteros despedirá el invierno los sábados 13 y 20 de este mes, a las 18 horas, con funciones de “Cuestión de ingenio”, una obra que combina el cariño, las obligaciones, el esfuerzo, la pasión, el juego, la tolerancia, los malentendidos, el azar, la amistad y el humor.

Antes de los encuentros, que sucederán en Galpón Faranda, en Vaqueros (con reserva al 387 6056019), Peña abre la trastienda de una creación propia que invita a pensar y disfrutar a grandes y chicxs, porque “para crear una fantasía colectiva hay que creer en ella”.

(Imagen: gentileza Alfonso Antonio García)





—En “Cuestión de Ingenio” despliegan un universo repleto de invenciones. ¿Cómo fue el proceso de diseño y construcción de estos mecanismos?

—Empezamos a pensar esta obra a partir de una idea que nos rondaba hacía tiempo: construir dramaturgia propia desde una pregunta: ¿Qué queremos compartir con el público que no surja de textos ya escritos? La mayoría de los espectáculos de La Faranda son versiones libres de textos que nos impactaron y nos impulsaron a adaptarlos y compartirlos. Desde luego, son textos que tratan temas universales y que están escritos con excelencia, obvio. Pero, además, ¿podíamos (¿queríamos?) montar un espectáculo que surgiera de un germen propio? Fue complejo, somos dos personas con historias y gustos distintos. Tuvimos que probar, reflexionar, volver a probar, consensuar, modificar. Al fin, conseguimos una historia que nos entusiasmaba a ambos y empezamos a trabajar en ella. Y seguimos con nuestra forma de abordar los espectáculos: prueba y error en los mecanismos, esbozo de personajes y posterior definición, secuencia de acciones, propuesta de estética y luego, el texto necesario, voces, impronta de cada personaje, música, iluminación, etc. Siempre intentando una poética que nos represente y pueda generar comunión con el espectador.

—¿Qué lugar ocupa el humor en una propuesta que combina técnica artesanal con poesía escénica?

—En cuanto al humor, es un tema con mucho para decir. Para sintetizar, recuerdo las palabras de Eduardo Stilman: “El humorismo no es un género, sino una actitud frente al mundo que se encuentra en todos los géneros… Y no se trata de una actitud alegre: los últimos límites del humorismo lindan más con los laberintos de la desesperación que con el decorado de la felicidad convencional”.

—Presentan también aparatos desopilantes y con nombres raros: ramploz, witok, teleradior ¿cómo crearon esas palabras? ¿consideran que el idioma, las palabras son materiales lúdicos, con los que se puede jugar, transformar la realidad?

—Sí, claro. El lenguaje es también materia excelente para el juego y la creación. Y creo que como el lenguaje organiza el pensamiento, jugar con él nos hace más flexibles, más comprensivos, más tolerantes, más propensos a tomarnos las cosas con humor. Los nombres de los inventos, en su mayoría, tienen que ver con la funcionalidad de cada uno. Por ejemplo, teleradior es una mezcla rara de televisor y radio, lavaplanchopas es un lavarropas que, además, plancha. Y la Witok, que es un robot que barre, se llama así por el ruido que hace al barrer.

(Imagen: gentileza Alfonso Antonio García)





—El protagonista suele ser exitoso, pero afirman “la suerte no lo a compañó” en un reciente certamen. En ese sentido, ¿la obra es una invitación a convivir con los matices de la vida, un mensaje para que las infancias convivan con el fracaso de manera sana, en una sociedad que premia el exitismo y pierde de vista que las “derrotas” pueden ser aprendizajes?

—Sí, es como vos decís. Pero no tenemos la intención de dar mensajes, en todo caso es algo que se genera en el espectador ante la propuesta del espectáculo. Planteamos una historia con un particular mundo familiar donde convive lo cotidiano con la creación de inventos. El cariño, las obligaciones, el esfuerzo, la pasión, el juego, la “prueba y error”, la tolerancia, los malentendidos, la amistad están presentes… con un toque de humor incluido. Como en la vida real, sólo que todo es más intenso y “extrañado”. Y los mensajes, si los hubiere, pertenecen a cada espectador, de cualquier edad, no sólo a las infancias. Y, con respecto a lo que decís, las derrotas pueden ser tomadas como aprendizajes, sí, también con buen ánimo, con humor y considerando que son pasajeras y que permiten nuevos desafíos. También creo que en la obra está presente el azar, sobrevuela que no podemos controlar todo, y que hay que aceptarlo.

—¿Qué rol tiene en esa pieza el tópico de la imaginación y qué dimensión cobra esa temática en tiempos en que predominan las tecnologías digitales y las redes sociales?

—La imaginación cumple un rol fundamental. Como en un juego, para crear una fantasía colectiva hay que creer en ella. Y debemos creer todos los participantes de esa ilusión. Y sólo entonces permitimos que surja “otro mundo”, “otra realidad”. Es otra forma de comunicación, como las redes, pero presencial. Somos, en ese momento, testigos y creadores, sosteniendo una ilusión efímera y única. El pulso de los intérpretes y el público latiendo al unísono. Para mí, el teatro es un fenómeno inmersivo, de realidad aumentada, ya que hablás de nuevas tecnologías. Y, para cerrar, no creo que compita con la tecnología presente ni futura. Es una forma más, de conexión, de aprendizaje, de disfrute, de conocimiento, de comprensión, con posibilidades ilimitadas de mutación y de adaptación a los períodos que atraviese la humanidad en un futuro.

—¿Por qué es importante mantener vivo el universo de los títeres en este siglo y en nuestro país hoy?

—Porque es un universo muy rico y con infinitas posibilidades para la creación, para la expresión, para la comunicación. El teatro de títeres te instala casi instantáneamente en el juego, en la fantasía. Son momentos en los que podés distenderte, relajarte, dejar de pensar en el presente cotidiano y sus convenciones. Ser parte de otra forma de pasar el tiempo con otras personas, más amable, más libre. Es una construcción colectiva generosa, en la que cada uno pone lo mejor de sí.

(Imagen: gentileza Alfonso Antonio García)





—La obra está pensada para todo público, con especial recomendación a partir de los 5 años, ofrece entrada gratuita para abuelos. En esa línea, ¿cómo piensan y construyen esa cercanía con audiencias diversas que incluyen niños, jóvenes y adultos?

—Porque pensamos que hay temas que nos sensibilizan a cualquier edad, de diferentes maneras. Nosotros somos personas “muy” adultas, si se me permite la licencia, y seguimos creyendo en el poder del juego y de la fantasía, en el poder del teatro. No conocemos mejor manera para sobreponernos a nuestros enemigos despiadados: la crueldad, la muerte, la estupidez. Y nuestros espectáculos, confiamos, tienen lecturas diferentes y provocan distintas reacciones, según la edad y la historia de cada espectador.

—Hace cinco años En 2019 recibieron el Premio a la Trayectoria de Colectivo Artístico Nacional del Instituto Nacional del Teatro. ¿Qué significó para ustedes este reconocimiento y cómo se vincula con el camino recorrido desde Salta hacia todo el país?

—Fue un reconocimiento importante para nosotros individualmente y como representantes del teatro independiente de Salta, también. Porque, como dice el escudo de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), “mi sabiduría viene de esta tierra”. Nosotros hemos crecido y nos hemos formado aquí; lo que ofrecemos en nuestros espectáculos también es Salta. Nosotros mismos no podemos juzgar la proyección de nuestro recorrido ni si este trajo algún beneficio al teatro local. Podemos decir que a nivel nacional nos respetan y nos recuerdan bien, que en ocasiones hemos tenido buenas críticas, que todavía nos invitan a festivales y eventos importantes. Y podemos asegurar que siempre hemos trabajado en nuestro oficio con compromiso, con seriedad, con profunda entrega.

—¿Cuáles son los próximos pasos de La Faranda?

—Estamos con funciones de “Cuestión de Ingenio” los sábados a las 18 horas, en Galpón Faranda, en Vaqueros, muy cerca de la Costanera. El 17 de este mes, tenemos funciones de “De Fierro” para estudiantes secundarios en Chicoana. Y del 24 al 27 de septiembre estaremos en la 15° Feria del Libro de Santiago del Estero con “Cuestión de Ingenio”. Esto, en lo inmediato. En octubre y noviembre seguiremos con funciones en nuestro Galpón. Y, más adelante, no tenemos fecha todavía, un estreno: estamos trabajando en una versión para títeres de “Una noche de aventuras”, donde incluimos nuevas tecnologías. Todo un desafío, iremos informando.