En las efemérides del 13 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1874. Nace Arnold Schönberg

Arnold Schönberg nace en Viena. Fue el compositor que rompió las reglas de la tonalidad y causó controversia con su obra. El músico adoptó la técnica del dodecafonismo y formó parte de la llamada Segunda Escuela de Viena junto con sus discípulos Alban Berg y Anton Webern. Emigró a Estados Unidos por el nazismo y murió en 1951. Obras: Noche transfigurada, Cinco piezas para orquesta, Gurrelieder, Pierrot Lunaire, el concierto para piano, Pelleas y Melisande y la ópera Moisés y Aarón.

1916. El nacimiento de Roald Dahl

Nace el escritor galés Roald Dahl, uno de los más reconocidos de la literatura infantil. Era de ascendencia noruega. Entre sus obras más famosas, varias de las cuales llegaron al cine, figuran Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, El gran gigante bonachón y Agu Trot. Para el público adulto escribió sus Relatos de lo inesperado. Murió en 1990.

1928. Muere Italo Svevo

Fallece el escritor italiano Ettore Schmitz, universalmente conocido como Italo Svevo. Había nacido en Trieste en 1861. Amigo de James Joyce, la fama la obtendría con su novela La conciencia de Zeno, influida por la lectura del autor de Ulises. También publicó El rey ha muerto, Senectud, La madre y Los dos poetas, entre otras obras.

1979. Fallece Oscar Masotta

A los 49 años muere en Barcelona el psicoanalista y ensayista Oscar Masotta. Había nacido en Buenos Aires en 1930 y formó parte de la revista Contorno. Introductor de la obra de Jacques Lacan en la Argentina, fue uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Entre sus libros se pueden mencionar Sexo y traición en Roberto Arlt, Conciencia y estructura, La historieta en el mundo moderno y Ensayos lacanianos.

1993 Los Acuerdos de Oslo

Después de dos años de negociaciones en Oslo, se produce el paso más importante en 45 años para lograr la paz en Medio Oriente. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina llegan a un entendimiento histórico e impensado. El primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, se dan la mano en los jardines de la Casa Blanca, en una imagen que da la vuelta al mundo. Se acuerda la autonomía palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania y el retiro de las tropas israelíes. No hay acuerdo sobre el estatus de Jerusalén. Rabin, Arafat y el canciller israelí, Shimon Peres, comparten en 1994 el Nobel de la Paz. El proceso de paz se estanca desde el asesinato de Rabin, en 1995.

1996. El asesinato de Tupac Shakur

El rapero Tupac Shakur pierde la vida después de una agonía de seis días tras haber recibido cuatro balazos en Las Vegas. Tenía 25 años y había nacido en Nueva York como Lesane Parish Crooks. Conocido también como 2Pac, había logrado éxito comercial y de crítica. Meses antes del crimen fue condenado por abuso sexual y se implicó en la rivalidad entre los raperos de las costas este y oeste. Por el hecho se sospechó de un rapero rival, The Notorious B.I.G., asesinado en marzo de 1997. Nunca se encontró a los responsables de ambos crímenes y se cree que el segundo homicidio fue la venganza por la muerte de Shakur. Las ventas de discos póstumos de 2Pac han sido masivas.

2007. Sanción a McLaren por el Spygate en la Fórmula 1

La Federación Internacional de Automovilismo impone una sanción de cien millones de dólares y la quita de todos los puntos de la Copa de Constructores al equipo McLaren por el llamado Spygate. Se trata de un caso de espionaje que sacude a la Fórmula 1. Ferrari había hecho la denuncia por el robo de información técnica. El equipo inglés se queda no solamente sin la posibilidad de ganar el mundial de constructores, sino también el de pilotos. Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que compiten entre sí, se quedan con las manos vacías en la última carrera, en Brasil, en la que se consagra la Ferrari del finlandés Kimi Räikkönen.

2020. Muere Mario Cafiero

Mario Cafiero fallece a los 64 años. Hijo de Antonio Cafiero, fue diputado nacional entre 1997 y 2005. Acompañó a Pino Solanas en Proyecto Sur y se sumó al gobierno del Frente de Todos. Al momento de su fallecimiento, estaba a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

2022. Adiós a Godard

Jean-Luc Godard muere por suicidio asistido en Suiza, a los 91 años. Uno de los cineastas más disruptivos de la historia, irrumpió en 1960 con Sin aliento, que marcó el inicio de la Nouvelle Vague junto con Los 400 golpes de François Truffaut. Más tarde llegarían Vivir su vida, El desprecio, Alphaville, La Chinoise, su documental sobre los Rolling Stones Sympathy for the Devil, y más de 50 títulos que lo mantuvieron vigente. En 2011 recibió un Oscar por su trayectoria.

Además, es el Día Mundial de la Sepsis y el Día Internacional del Chocolate; y en la Argentina es el Día del Bibliotecario, por el aniversario de la creación, en 1810, de la Biblioteca Nacional.