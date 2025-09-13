La Municipalidad de Cafayate suspendió la audiencia pública que había sido citada para ayer con el propósito de continuar con el trámite de una nueva urbanización.

La resolución N° 193/2025 fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes, y con ello se retrasa la continuidad del trámite para la urbanización de La Arenosa, presentada por la empresa Altupalka SRL.

Sin embargo, la intendencia cafayateña decidió “observar” en su totalidad la ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante a fines de agosto, que impedía el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. El punto más formal del veto fue que la ordenanza no tenía bien inscripta la fecha en la cual se aprobó. Entre los motivos más de fondo, sostuvo que era inconstitucional suspender la autorización de todos los loteos y que eso podía afectar derechos ya adquiridos.

Entre las observaciones que se hicieron en su momento al proyecto de avanzar con un nuevo loteo, los objetores, vecinos y ediles, señalaron la falta de cumplimiento para que los habitantes de la denominada Banda de Arriba tengan los servicios de agua y cloaca que hace años reclaman. A esta situación sumaban que el temor de que el desvío de un arroyo para llevar a cabo el emprendimiento inmobiliario (que se supone que será un country) perjudique a otros vecinos de la ciudad.

Ante la decisión de la intendenta Rita Guevara de suspender la audiencia pública, las comunidades de La Banda de Arriba, Yacochuya y San Luis, y vecinos de Cafayate en general, expresaron su beneplácito.

Entendieron que la suspensión de la audiencia era necesaria, en tanto “se intentaba realizar en condiciones poco claras y con graves irregularidades detectadas en el expediente”.

En un comunicado de prensa, sostuvieron también que “este logro demuestra que la participación ciudadana es posible y necesaria cuando están en juego el agua, el ambiente y la calidad de vida de Cafayate”.

Tras esta suspensión, ahora esperan poder tener “acceso público a los expedientes completos". También pidieron la "Intervención de organismos técnicos provinciales (Recursos Hídricos y Secretaría de Ambiente). Un debate real y abierto sobre cómo debe planificarse el crecimiento urbano de Cafayate, con prioridad en los servicios básicos, el respeto al Río Seco como cauce natural, y la protección de nuestras comunidades”.

El grupo que se autodenominó “Vecinos Unidos por un Cafayate Transparente y Sustentable”, afirmó: “no estamos en contra de la urbanización, queremos que se haga como corresponde, con legalidad, planificación y respeto al ambiente y a la gente”.