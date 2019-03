El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reapareció luego de su largo silencio posterior a las corridas cambiarias de 2018, en las que diversos sectores del establishment pidieron su cabeza. El ministro coordinador ratificó el rumbo de las políticas económica y sostuvo que “tenemos que hacer las cosas bien y de fondo, porque sino, sería faltarle el respeto al FMI”. En un reportaje con dos diarios, aseguró que si triunfa Cristina Fernández de Kirchner este año, “será una derrota de la sociedad”. Eludió hablar de Roberto Lavagna y le envió un mensaje a María Eugenia Vidal, a quien le recordó que prometió no usar la provincia como un trampolín para la presidencia.

Luego de que la UCR empezara a discutir la posibilidad de presentar un candidato en las PASO nacionales contra Macri, Peña respondió: “Estamos convencidos de que hay que fortalecer la figura del presidente, de que él es el candidato natural, y esa estrategia no sería una eficaz manera de sumar votos”. Sobre la interna en Córdoba, dijo que “la fórmula Negri-Baldassi era la más competitiva. El límite que tenemos que evitar es que esto fuerce cualquier tipo de ruptura o debilitamiento de Cambiemos”.

En torno a la posibilidad de que haya un plan B para la presidencia, con María Eugenia Vidal como candidata, Peña mandó un mensaje a la gobernadora: “Nos conmueve y nos inspira para seguir dando la pelea en la provincia de Buenos Aires y cumpliendo su palabra aparte de que no iba a usar la provincia como un trampolín”, dijo.

“Estamos mejor que en 2015”, insistió Peña, con todos los indicadores económicos en contra. Y recalcó que el plan es cumplir en todos los casos con el acuerdo con el FMI. Sostuvo que quien propone otro camino económico atrasa 40 años y no entiende “cómo funciona el mundo”. Descartó que lo que ocurre con la economía tenga relación con las políticas dispuestas por su Gobierno y lo atribuyó al miedo de los inversores a que gane otro candidato que no sea Macri. “Sería un fracaso de la Argentina que gane Cristina, pero eso no va a ocurrir. Estoy convencido”, lanzó.

Sobre la denuncia por presunta extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli, Peña primero se mostró errático, pero luego salió en su defensa: “Hay cosas que me hacen acordar a las operaciones clásicas del kirchnerismo, como la que sufrimos nosotros con la causa trucha de las escuchas”.