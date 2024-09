El dólar blue subió este viernes a 1245 pesos, con un aumento de 5 pesos en la jornada. Sin embargo, en la semana acumuló una caída de 15 pesos. Los dólares financieros como el MEP y el contado con liquidación también tuvieron una tendencia a la apreciación nominal. El dólar MEP, por ejemplo, terminó este viernes en 1200 pesos. El gobierno aprovechó estos movimientos para anunciar cierta flexibilización en las operaciones con dólares financieros que regula la Comisión Nacional de Valores.

En tanto, el Banco Central adquirió dólares en el mercado por quinta rueda al hilo, pero no logró contrarrestar la fuerte caída de reservas de principio de semana tras el pago a organismos internacionales.

En detalle, la autoridad monetaria adquirió este viernes 64 millones de dólares en el mercado libre y único de cambios y acumuló un saldo positivo de 214 millones. Las reservas, por su parte, subieron a 27.263 millones de dólares, pero finalizaron la semana con una pérdida de 156 millones.

Entre los inversores se siguió en detalle los rumores sobre la posibilidad de una salida de Petronas de los proyectos vinculados a YPF para la construcción de la planta de GNL. Se trata de una noticia que impacta de lleno en las expectativas del sector energético.

La versión no fue desmentida, pero el proyecto, según dijeron desde la petrolera nacional, seguirá adelante con o sin la compañía malaya. "En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias. Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos", dijo el presidente de YPF, Horacio Marín.

El representante de YPF agregó que “si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés. El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías".

En el mercado también siguieron de cerca las declaraciones del gobierno sobre la posibilidad de reactivar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco del 140° aniversario de esa entidad.

En ese encuentro, Caputo anticipó que las próximas revisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se podrían hacer juntas y que, de ahí en más, se podría ir a la negociación de un acuerdo nuevo con el FMI, en el marco de la cual espera lograr nuevos desembolsos. "Los fondos los usaremos para recomponer las reservas y el balance del BCRA", anticipó.

Caputo insistió en la necesidad de que la mayor cantidad posible de argentinos se sumen al blanqueo. "Si todos sacan sus dólares del colchón, pueden tener la certeza de que se los vamos a devolver porque van a ser en beneficio de todos", enfatizó.

"Las tarjetas de débito van a poder operarse en pesos y en dólares, por lo que si se decide blanquear, se va a poder utilizar luego como cada uno quiera. Por eso es clave que todos se sumen", dijo para alentar a los presentes a exteriorizar sus fondos en negro.

"Nunca vimos a la Argentina hacer las cosas bien por voluntad política de enfrentar el problema, sino luego de las crisis previas. Nos vamos a sorprender de la velocidad con la que nuestro país va a salir adelante. Está a la vuelta de la esquina que entendamos que todos nos vamos a beneficiar si seguimos por este camino: sobre todo, los que menos tienen", dijo el ministro.