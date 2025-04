La mujer ha ejercido desde siempre el arte de curar, aunque algunos se empecinan en afirmar que “la práctica de la medicina hecha por mujeres es una práctica reciente en el tiempo”. No todas (poquísimas) lograron que sus nombres aparecieran en las crónicas y en los libros, no todas tampoco lo logran ahora. ¿Cuál es la verdad de Agnodice, la partera que se vestía con ropa de hombre para estudiar medicina y que se la sacaba frente a la parturienta para que confiara en ella? En el libro XVIII de Historia natural, una enciclopedia escrita por Plinio durante el Imperio Romano, aparece Sotira, la matrona que curaba las fiebres tercianas y cuartanas frotando las plantas de los pies de los enfermos con un trozo de tela mojado en sangre materna.

Según Plinio, Sotira también calmaba los episodios epilépticos, curaba prurito, ulceras y quemaduras y era una de las “obstetrices” como también lo eran Salpe, Elephantis y Lais, que conocía métodos que favorecían la fertilidad. ¿Fue ella la que escribió Gynaecia, el manuscrito que guarda una biblioteca florentina y que todos le atribuyen a un médico griego? ¿Fue ella la que confirmaba que para ser “una obstétrica ideal había que tener conocimientos anatómicos y fisiológicos, saber leer, entender la teoría, ser inteligente para seguir fácilmente cualquier indicación que se le refiriera, estar dotada de memoria para controlar los conocimientos que se le habían trasmitido, ser amante del trabajo y discreta, para que le fueran fiados las casas y los secretos de la vida, ser fuerte y robusta, con dedos largos y finos y las uñas cortadas para no dañar órganos”?

Aquellas primeras ginecólogas sin nombre cincelado a la luz de los claustros, sin palmas ni cita académica que reconociera su saber rebatieron ese imperativo -no fue el único- que sostenía que había que ser madre y estar casada para ser una buena matrona. Con avidez trepada lo hicieron ellas y tantas otras, las que “solo tenían educación empírica y las que sabían lo que en ese momento también sabían los varones”, y también Angélique Marie Le Boursier-Du Coudray (1714-1794), la mujer que no tuvo hijos ni se casó y que recorrió la Francia del siglo XVIII enseñando a las mujeres campesinas el oficio de partera.

“Nunca me han llamado ‘madre’, pero he maternado toda mi vida”, dice una de las primeras páginas de Madre de Nadie (o por qué siempre he sido madre), un libro impreso en risografía de Miau Ediciones, Ciudad de México, 2024, que cuestiona mandatos y hace muchas preguntas: “¿Estoy segura de que jamás he sido madre?” y que ahora caprichosamente se cuela en la historia de las parteras para liberar con nuevas expectativas el peso cansador de la atribución de culpas y precedencias. ¿Es una decisión la expectativa?