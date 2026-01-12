Omitir para ir al contenido principal
Hombre Araña atrapado

hombre araña (Imagen Web)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Aquel enero de muerte obrera, en la plaza Martín Fierro

Por Gustavo Campana

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Carrera libertaria hacia las sesiones extraordinarias de febrero

El plan 2026 de la Casa Rosada: Quitar derechos y destruir el medioambiente

Por Melisa Molina

El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras

León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia

Por Washington Uranga
Goodnigth Vienna, Ringo Starr

El músico británico tiene 85 años

Reeditan los cuatro discos iniciales de Ringo Starr

Por Cristian Vitale
PALM BEACH, FLORIDA - JANUARY 3: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) U.S. President Donald Trump and CIA Director John Ratcliffe monitor U.S. military operations in Venezuela, from Trump's Mar-a-Lago Club on January 3, 2026 in Palm Beach, Florida. President of Venezuela Nicolas Maduro and first lady Cilia Flores were brought to New York on Saturday after being captured by the U.S. military in Caracas. They are expected to face federal charges related to drug trafficking and working with gangs designated as terrorist organizations. Molly Riley/The White House via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"Hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde"

Trump corta el envío de petróleo a Cuba y lanza una fuerte advertencia a La Habana

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

Tras el sangriento bombardeo y el secuestro de Maduro

Venezuela después del Trumpazo: qué busca el gobierno de Delcy Rodríguez

Por Felipe Yapur

Tras las provocaciones de Milei a Lula

Brasil dejó de representar a la embajada argentina en Caracas

Serán juzgados a partir del 13 de febrero

Cuatro represores van a juicio por los crímenes de la SIDE

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

“Podría demorar las inversiones”

Por Mara Pedrazzoli
Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Se abrió la licitación para la primera traza

📰 El Trambús, a manos privadas

Por Santiago Brunetto
Incendios en Chubut

Un drama que se repite hace una década

Crisis climática, intencionalidad y desidia: por qué la Patagonia se incendia todos los años

Por Agustín Gulman

Violento episodio en Ostende, partido de Pinamar

Tres rugbiers fueron aprehendidos tras una agresión grupal en la vía pública

Tato Bores

Fotografías inéditas del humorista

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el emotivo recuerdo de su hija Marina

Inter Milan's Argentinian forward #10 Lautaro Martinez (R) fights for the ball with Napoli's Kosovo defender #13 Amir Rrahmani (L) during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Napoli at San Siro stadium in Milan, on January 11, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

El Milan también empató y arriba todo se mantiene igual

Serie A de Italia: el Inter de Lautaro no pudo con Napoli

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16

Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid

Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos

FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton

BRISBANE (Australia), 11/01/2026.- Daniil Medvedev of Russia celebrates winning the Mens Singles final against Brandon Nakashima of USA at the Brisbane International tennis tournament at Pat Rafter Arena in Brisbane, Australia, 11 January 2026. (Tenis, Rusia) EFE/EPA/DAVE HUNT EDITORIAL USE ONLY / AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

El ruso venció a Nakashima y celebró su título 22 de ATP

Medvedev ganó en Brisbane y se perfila para pelear arriba