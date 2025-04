Florencia Aranguren pensaba quedarse seis meses en Buzios, había pagado el alquiler por adelantado. Tres días después de instalarse fue asesinada mientras paseaba con su perro Tronco en un camino a la playa José Gonçalves. Fue el 6 de diciembre de 2023 a la mañana.

Carlos José de França tenía una condena previa por violación. Debía estar preso hasta 2028, sin embargo, por buena conducta, fue liberado en agosto de 2022.

El primero que identificó al asesino fue Tronco. Cuando la policía se lo acercó, el perro se puso nervioso y quiso atacarlo.

Hay pruebas: cámaras de seguridad, material genético ya identificado en las uñas de Florencia, que intentó defenderse y una camisa manchada de sangre que llevaba puesta el imputado cuando lo detuvieron.

El próximo miércoles, de França llegará a juicio por jurados, acusado de homicidio calificado. Siete civiles definirán si es culpable. La pena prevista es de 30 años de prisión.

Ese día, frente al Forum de la Municipalidad de Buzios, habrá una manifestación de familiares y amigues de Florencia, quienes viajarán hasta la ciudad brasileña.

Las hermanas de la víctima, Mariana y Lucrecia, y también el padre, Enrique, estarán allá, para dar testimonio y exigir justicia. Será a las 10, hora prevista para el comienzo del juicio.

Y entre la enorme cantidad de amigues de Florencia, quienes no pueden viajar se manifestarán el mismo miércoles, también a las 10, frente a la Embajada de Brasil, en Cerrito 1350. “Queremos hacer un pedido a la justicia brasileña, para que sepan que de este lado hay un montón de gente pidiendo una condena justa por Flor y que no haya más víctimas”, expresó Mariana, hermana de Florencia.

“Este asesino es una amenaza para la sociedad, no puede salir porque va a haber más víctimas”, agregó Mariana, quien consideró que la condena debería ser a prisión perpetua. “El daño que causó es irreparable y sería muy injusto que hubiera otra víctima porque la justicia no actuó correctamente”, agregó.

¿Por qué el acusado no llegó a juicio por femicidio? “Hubo un intento de violación, por eso mi hermana se defendió y la asesinaron, pero no hay pruebas del intento de violación, por eso no se considera femicidio”, apuntó Mariana.

El juez Danilo Marques Borges decidió también mantener detenido al imputado: “Considerando que, hasta la fecha, no se ha modificado nada en el marco fáctico ni jurídico, que requeriría un cambio en la comprensión sobre la necesidad de ordenar la prisión preventiva”, escribió el juez.

Fue en el marco del proceso que abrió la Corte de Río de Janeiro el 30 de enero pasado, con entrevistas a once testigos.

Florencia con su perro Tronco.





Para el juez, la evidencia de autoría quedó acreditada. “Las pruebas recabadas en el caso indican que existe una alta posibilidad de que el delito haya sido cometido por el imputado, hecho que deberá ser evaluado con mayor profundidad por los jurados, a lo largo del juicio que se desarrollará en el pleno”, dijo el magistrado.

Florencia era una artista multifacética, hacía acrobacia, tocaba el bajo, dibujaba y también era bartender. Amaba a los animales, especialmente a Tronco, que hoy vive con su hermana Mariana en Buenos Aires.

Durante los dos años anteriores a su viaje a Buzios, Florencia había vivido en Andorra y, si bien ya le había salido la ciudadanía italiana, tenía que esperar seis meses.

Y para ese lapso hizo otros planes: festejar los 80 años del padre, en febrero de 2024, en Argentina; pasar unos meses en la playa de Brasil junto a Tronco y su íntima amiga Macarena Sánchez.

Su intención era volver después a Europa, para instalarse en San Sebastián. Nada de eso pudo ser.

“Flor era muy amiguera, muy buena, muy trabajadora, una gran artista”, sigue el recuerdo de Mariana.

El miércoles 9 es un día significativo en muchos sentidos. “Mi mamá falleció de cáncer. Con mi papá y mis hermanas fuimos muy pegados y muy unidos. Increíblemente, por esas vueltas de la vida, el juicio es el 9 de abril, cuando se cumple el 19 aniversario de la muerte de mi madre. Es una señal de que mi mamá está acompañando”, continúa Mariana.

Entre tantos recuerdos de su hermana asesinada, subraya que “Flor era una gran luchadora por la justicia en todo sentido, también por los derechos de la mujer, una chica muy buena, con amigues por todos lados, muy querida, muy empática”.