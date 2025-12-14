Omitir para ir al contenido principal
"Me quedo en deuda"

El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing

El DT de la Academia no pudo ocultar su tristeza tras la derrota en los penales. Las felicitaciones al rival y el agradecimiento a los hinchas.

FOTOBAIRES final torneo clausura 2025 estudiantes de la plata racing
Apenas terminaron los penales, Costas fue a consolar a los suyos. (FOTOBAIRES)

Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud
LONDON (United Kingdom), 14/12/2025.- Erling Haaland of Manchester City (L) and Bernardo Silva of Manchester City (C) celebrate the 0-2 goal during the English Premier League match between Crystal Palace FC and Manchester City, in London, Britain, 14 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham

Premier League: Manchester City no le pierde pisada al Arsenal

Ernesto Acher

Tenía 86 años y fue un referente de Les Luthiers

El adiós a Ernesto Acher, una figura clave de la música y el humor

Por Laura Gomez

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini
Femicidio Julieta González

El máximo tribunal envía guiños al Gobierno a través del crimen de Julieta González

La Corte Suprema dividida por el concepto de femicidio

Por Dolores Curia

Comunicado de la diócesis bonaerense de Merlo Moreno

“Para la Iglesia los derechos humanos son vitales”

Por Washington Uranga

Sincericidio oficial y patronal

El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora

Por Eduardo Aliverti

Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna

La UCR y un intento de renovación

Por Analía Argento

Ante el peligro inminente de la ofensiva bélica de Trump en Venezuela

Argentina sin Cancillería: sólo bloopers, amenazas y show

Por Raúl Kollmann

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre

FOTO ARCHIVO controladores aereo ezeiza

Afectación en vuelos durante las fiestas

Paro de controladores aéreos: días y horarios confirmados

W3ARUOFMAVGRLPTRXLXBPXGMO4

Comunicado de la APDH por la muerte de Eva Giberti

“La despedimos con cariño y reconocimiento”

"Ataque terrorista" contra la comunidad judía

Atentado en Australia: al menos 12 muertos y 29 heridos

LONDON (United Kingdom), 14/12/2025.- Erling Haaland of Manchester City (L) and Bernardo Silva of Manchester City (C) celebrate the 0-2 goal during the English Premier League match between Crystal Palace FC and Manchester City, in London, Britain, 14 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

AME7900. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 13/12/2025.- Jugadores de Estudiantes celebran este sábado, al ganar la final de la Primera División de Argentina contra Racing, en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lo que dejó la noche santiagueña

Estudiantes campeón: entre los festejos, algunas incógnitas

Por Cristian Dellocchio
FOTOBAIRES final torneo clausura 2025 estudiantes de la plata racing

El motociclista argentino en diálogo con Página/12

Valentín Perrone: “El salto que di fue muy grande”

Por Jorge Dominico