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Las Leonas perdieron ante China en el tercer amistoso de la gira asiática

Argentina volverá a presentarse este viernes frente a Nueva Zelanda.

La Selección se prepara para la Pro Legue. (JEFF PACHOUD/AFP)

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