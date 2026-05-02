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Salta|12

El gobernador había dicho que su gestión permitió destrabar las deudas con el sector

Organizaciones que abordan la discapacidad siguen sin cobrar

Hasta el jueves muchas todavía esperaban el pago de sus prestaciones.

En Salta hay 43 instituciones que atienden personas con discapacidad
Afirman que solo 5 instituciones recibieron pagos Sáenz y Mangione afirmaron que por sus gestiones se lograron destrabar las partidas nacionales. (Prensa -)

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