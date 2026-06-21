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En la última fecha se jugarán varios partidos sin ningún interés por el nuevo sistema

La paradoja del desempate olímpico

Se generan situaciones confusas: un tercero puede no tener chances de ser de los ocho mejores, pero en su mismo grupo, el que quedó cuarto tendría chance de pasar si se usa el viejo criterio.

Estados Unidos jugará por nada en la tercera fecha. EFE -

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