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El País

Junto a Adorni, Bullrich y el gabinete nacional

Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera

El Presidente se abrazó con el Jefe de Gabinete y Patricia Bullrich y evitó saludar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Milei en Rosario. Encabezó el acto por el Día de la Bandera. Capturas de Video

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