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Economía

Proyecto de súper RIGI y cambios a la ley de Sociedades

Dos leyes para habilitar la impunidad artificial

El gobierno busca eliminar toda regulación sobre la inteligencia artificial y permitir empresas manejadas por algoritmos. El uso del agua, el consumo energético y la soberanía en peligro

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
Caputo Thiel
Luis Caputo y parte de su equipo recibieron a Peter Thiel en mayo Redes Sociales

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Exclusivo para

Junto a Adorni, Bullrich y el gabinete nacional

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Milei creó su propia versión del ICE

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Economía

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Por Raúl Dellatorre
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Postales de una economía de “basura” y canchas de pádel

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Mientras hablamos de Adorni

Por Hernán Letcher
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Sociedad

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