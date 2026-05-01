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Luego de la ruptura de Anthropic con el Departamento de Guerra de EE.UU.

El Pentagono contrató a siete empresas de IA

Estos pactos comerciales demuestran el acercamiento entre las grandes empresas de Silicon Valley y la Administración del presidente estadounidense Donald Trump

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El Pentagono firmó convenios con empresas de IA. (AFP)

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