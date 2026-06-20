Mundial 2026: Brasil se sacó la modorra con goles en Filadelfia

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Las conquistas de Matheus Cunha (2) y Vinicius dejaron a la Verdeamarela a las puertas de los 16avos de final.
Por
Fabio Lannutti
20 de junio de 2026 - 2:32
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Mundial 2026.
Matheus Cunha anotó doblete en la goleada de Brasil.
ROBERTO SCHMIDT. AFP
Temas en esta nota:
Fútbol
Mundial 2026
Brasil
Haití
Carlo Ancelotti
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