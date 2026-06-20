“No nos han vencido”: homenaje a Taty Almeida en la Legislatura porteña

Buenos Aires, 19 de junio de 2026 ciclo de jornada de reflexión sobre memoria, verdad y justicia a 20 años de inicio de los juicios a los represores Luciana Bertoia Pablo LLonto Andres La Blunda Foto: Guadalupe Lombardo

Buenos Aires, 19 de junio de 2026 ciclo de jornada de reflexión sobre memoria, verdad y justicia a 20 años de inicio de los juicios a los represores Luciana Bertoia Pablo LLonto Andres La Blunda Foto: Guadalupe Lombardo

guadalupe lombardo