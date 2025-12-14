Omitir para ir al contenido principal
Sebastián Stavisky echa una mirada histórica sobre estos movimientos

Los grupos antivacunas de ayer y de hoy

La oposición a la inmunización obligatoria nació junto con las vacunas. Pero los objetivos de los grupos del siglo XIX eran muy distintos de los actuales.

Juan Funes
Por Juan Funes
ANTIVACUNAS En esta caricatura de fines del siglo XIX, las vacunas se representan como un monstruo que se come a los chicos. (Imagen Web)

Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Opinión

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud

Fuego amigo en el oficialismo

La cruzada por la “memoria completa” del gobierno se topó con el nombre de Patricia Bullrich

SEVILLA (ESPAÑA), 14/12/2025.- El delantero nigeriano del Sevilla, Akor Adams (i) anota su tanto ante el Real Oviedo durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio Sanchez Pizjuan de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

El brasileño Rodrygo le dio un ajustado triunfo al Real Madrid

Liga de España: Sevilla le regaló una goleada a su DT Almeyda

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban
Encuentro plurinacional de mujeres

Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer

“Me defendieron mal, por eso estoy acá”

Por Mariana Carbajal

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

El País

Reclamo de los curas villeros

Por la vivienda, pan, agua, salud y trabajo

Por Washington Uranga
Maximo Kirchner

Llamó a "creer en el pueblo"

Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”

Morir esperando justicia

Por Paula Marussich

Economía

Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación

El apretón más fuerte al bolsillo

Por Mara Pedrazzoli
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

Sociedad

Eva Giberti, desarmadora de silencios

Por Mariana Carbajal

Increpado por un grupo de padres

Un hombre fue descubierto filmando a nenas en el Palacio Libertad, se tiró por una ventana y murió

FOTO ARCHIVO controladores aereo ezeiza

Afectación en vuelos durante las fiestas

Paro de controladores aéreos: días y horarios confirmados

Deportes

Inter Milan’s Argentine forward #10 Lautaro Martínez (R) celebrates after scoring a goal with Inter Milan’s Italian midfielder #23 Nicolo Barella (L) during the Italian Serie A football match between Genoa and Inter Milan at Luigi Ferraris Stadium in Genoa on December 14, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo

Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera

LONDON (United Kingdom), 14/12/2025.- Erling Haaland of Manchester City (L) and Bernardo Silva of Manchester City (C) celebrate the 0-2 goal during the English Premier League match between Crystal Palace FC and Manchester City, in London, Britain, 14 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham

Premier League: Manchester City no le pierde pisada al Arsenal

AME7900. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 13/12/2025.- Jugadores de Estudiantes celebran este sábado, al ganar la final de la Primera División de Argentina contra Racing, en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lo que dejó la noche santiagueña

Estudiantes campeón: entre los festejos, algunas incógnitas

Por Cristian Dellocchio