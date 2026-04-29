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El País

Protesta de las trabajadoras

Desactivan el programa Veredas Limpias

El plan tiene 20 años y su final dejó a 5.000 trabajadores de barrios populares en la incertidumbre. Para los movimientos sociales, se trata de una excusa para recortar el gasto público destinado a los más pobres.

Laura Vales
Por Laura Vales
Cierran el programa Veredas Limpias El fin del programa, que tiene 20 años de existencia, deja en la incertidumbre a 5000 personas. (Redes Sociales)

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