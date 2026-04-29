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Deportes

A 43 días del inicio de la Copa

La IA dio su predicción: ¿qué Selección ganará el Mundial?

A un mes y medio del comienzo de una nueva edición del torneo más importante de todos, la Inteligencia Artificial analizó las probabilidades de los principales candidatos.

Copa del Mundo 2026 (Prensa FIFA)

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