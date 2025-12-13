Omitir para ir al contenido principal
Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer

“Me defendieron mal, por eso estoy acá”

Sus abogadas dicen que no hay pruebas de que el bebé naciera vivo. Un proceso con irregularidades y prejuicios en el marco de un parto en avalancha en soledad.

Mariana Carbajal
Por Mariana Carbajal
Encuentro plurinacional de mujeres
Encuentro plurinacional de mujeres Los reclamos por la libertad de Paola Ortiz. (Gentileza -)

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

Pol Gramajo

De matemática a productora clave del under, levantó la escena musical

Pol Gramajo, la madre del rock platense

Por Malena Rodriguez Romairone
CGT

“Es una quita de derechos”

La CGT cruzó a Sturzenegger por la reforma laboral

Exclusivo para

Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré
Delfina Brea, la sonrisa de una número uno mundial.

La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12

La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea

Por Pablo Amalfitano

"Es un gasto brutal”

Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Buenos Aires 12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín que hay que ir a buscar

Por Lucía Requejo

Le apuntó a Milei y Caputo

Cristina Kirchner tras el 2,5% de inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

Disputa sin cuartel

Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral

Por Paula Marussich
Spagnuolo, Milei

Los chats en manos del fiscal que revelan las comunicaciones entre ambos.

Calvete y un esquema de influencia directa con Spagnuolo

Por Irina Hauser

RIGI ampliado

Para extracción de petróleo

Correo Oca

Adquisición

Flybondi se queda con OCA

Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

El máximo tribunal envía guiños al Gobierno a través del crimen de Julieta González

La Corte Suprema dividida por el concepto de femicidio

Por Dolores Curia

Después del calor, se viene la lluvia

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA y en el centro del país

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

El astro se fue antes de lo previsto y eso generó incidentes

La visita de Lionel Messi a la India terminó en un escándalo

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio