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Deportes

Los santiagueños eliminaron a Instituto de Córdoba

Liga Nacional: Quimsa completó el cuadro de semifinales

El mejor equipo de la fase regular fue el último en clasificarse y chocará ante Boca, que eliminó a Oberá. La otra llave la protagonizarán Gimnasia de Comodoro y Ferro.

PRENSA QUIMSA basquet Quimsa
El festejo de Quimsa, otra vez semifinalista de la Liga Nacional. PRENSA QUIMSA

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