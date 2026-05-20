Dos personas trasladadas por un incendio en la Autopista 25 de Mayo

BAIRES, MAYO 20: Dos hombres de 48 y 61 años fueron trasladados tras inhalar humo por un incendio en un micro de larga distancia que se desarrolló en la autopista 25 de Mayo

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